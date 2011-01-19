هفت کانون بیماری هاری در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد دانشیان ظهر چهارشنبه در نشست این اداره افزود: این تعداد در مقایسه با سال 1387 و 1388 به ترتیب 90 و 56 درصد کاهش داشت.

وی اظهار داشت: جدیت شبکه ها ی دامپزشکی شهرستان در اجرای طرح اتلاف سگ های ولگرد و واکسیناسیون مناسب و برنامه ریزی شده در مناطق پرخطر از علل اصلی کاهش تعداد کانونهای هاری در استان بوده است.

اداره دامپزشکی علی آباد کتول نیز از ضبط و معدوم سازی 45 کیلوگرم آلایش مرغ که بصورت غیر بهداشتی از شهرستان علی آباد حمل می شد، خبر داد.

براساس اعلام این اداره، طی بازدید مشترک واحد نظارت شبکه گنبد و بازرسین امور صنفی و اتحادیه مرغ و تخم مرغ و تعزیرات حکومتی از مرغ فروشان سطح شهرستان مقدار 45 کیلوگرم بال مرغ منجمد بعلت غیر بهداشتی بودن از خودرو حامل مرغ و آلایش مرغ از شهرستان علی آباد کتول ضبط و معدوم و فرد خاطی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.