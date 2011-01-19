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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

هفت کانون بیماری هاری در گلستان شناسایی شد

هفت کانون بیماری هاری در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بررسی های دامپزشکی گلستان گفت: تعداد کانون های بیماری هاری در 10 ماه اول سال 1389 به هفت مورد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد دانشیان ظهر چهارشنبه در نشست این اداره افزود: این تعداد در مقایسه با سال 1387 و 1388 به ترتیب 90 و 56 درصد کاهش داشت.

وی اظهار داشت: جدیت شبکه ها ی دامپزشکی شهرستان در اجرای طرح اتلاف سگ های ولگرد و واکسیناسیون مناسب و برنامه ریزی شده در مناطق پرخطر از علل اصلی کاهش تعداد کانونهای هاری در استان بوده است.

اداره دامپزشکی علی آباد کتول نیز از  ضبط و معدوم سازی 45 کیلوگرم آلایش مرغ که بصورت غیر بهداشتی از شهرستان علی آباد حمل می شد، خبر داد.

براساس اعلام این اداره، طی بازدید مشترک واحد نظارت شبکه گنبد  و بازرسین امور صنفی و اتحادیه مرغ و تخم مرغ و تعزیرات حکومتی از مرغ فروشان سطح شهرستان مقدار 45 کیلوگرم بال مرغ منجمد بعلت غیر بهداشتی بودن  از خودرو حامل مرغ و آلایش مرغ از شهرستان علی آباد کتول ضبط و معدوم و فرد خاطی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
کد مطلب 1236004

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