پنج میلیارد ریال به کانونهای فرهنگی مساجد لرستان اختصاص یافت

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد از افزایش تعداد کانونهای مساجد این استان خبر داد و گفت: بیش از 10 درصد مساجد لرستان تا پایان سال دارای کانون فرهنگی هنری میشوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در استان لرستان بیش از 150 کانون فرهنگی هنری فعالیت میکند که این تعداد تا پایان سال به 180 باب افزایش مییابد.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان لرستان بیان داشت: تا پایان سال 87 تنها 31 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان فعال بود در حالیکه از این سال تاکنون تعداد کانونهای مساجد لرستان به 150 کانون رسیده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای کاری این دبیرخانه راهاندازی کانون فرهنگی هنری در مناطق مرزی و روستایی است، افزود: بیش از 60 درصد کانونهای فرهنگی هنری استان لرستان در مناطق روستایی و محروم این استان ایجاد شده است.
حجتالاسلام موسوی از اختصاص بیش از پنج میلیارد ریال از سوی اداره ارشاد استان لرستان به فعالیتهای کانونهای مساجد این استان خبر داد و یادآور شد: این اعتبار برای تقویت و توسعه کمی و کیفی کانونهای مساجد این استان صرف میشود.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان لرستان از فعالیت 50 کتابخانه در کانونهای مساجد این استان خبر داد و عنوان کرد: از تعداد کانونهای فرهنگی هنری مساجد فعال در استان 48 کانون در خرم آباد فعالیت دارند.
وی ادامه داد: هم اکنون 9 کانون تخصصی در سطح کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان فعال است که در رشته های تخصصی فناوری اطلاعات، آموزش و پژوهش، هنرهای تجسمی، تبلیغات و انتشارات، مهدویت و ... فعالیت دارند.
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