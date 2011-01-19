بخش دولتی انگیزه اجرای طرح دریا را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی هاشمی حیدری ظهر چهارشنبه در همایش شهرداران ساحلی استان در بابلسر با اشاره به جمعیت ثابت و شناور استان به عدم کفایت بودجه دولتی در اجرای این طرح اشاره کرد.

وی گفت: نباید فکر کنیم که طرح های دریا برای استان مضر است درصورتیکه باید به عنوان یک فرصت از آن به سرمایه گذاری پر منفعت برسیم.

وی با اشاره به اینکه در همه کشورها هرحرکتی بر اساس سود وضرر آغاز می شود گفت: بخش دولتی در طرح دریا انگیزه ندارد و به همین دلیل دراجرای آن ناتوان است.

هاشمی تصریح کرد: متاسفانه تراز مالی طرح های دریا منفی است و اگر هزینه های پنهان، دراین تراز آورده شود مشکل، حاد تر می شود.

رئیس کارگروه گردشگری استان افزود: طرح دریا تنها در نصب چادر و برافراشتن پرچم و استقرار ناجی غریق نیست بلکه باید فراتر از این برنامه ها گام برداریم تا از این شکل سنتی و نازیبا خارج شود.

هاشمی بر خصوصی سازی این طرح ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر تاکید کرد وگفت: دراین خصوص باید به گونه ای عمل کنیم تا در طرح دریا خصوصی سازی با خصوصی بازی اشتباه نشود.

وی ادامه داد: وضع موجود دردریا را باید تعریف کنیم وابعاد آنرا بشناسیم تا بتوانیم فرایند طرح گزینی خود را در توسعه طرح دریا را اجرا کنیم.

هاشمی از مسئول اجرای طرح دریای مازندران خواست تا برای شهرداری ها بودجه مناسبی برای اجرای طرح دریا در نظر گرفته شود و درعین حال افزود: باید برای شهرداری ها شرح خدمات در نظر گرفته شود و شهرداران نیز هزینه طرح دریا را در بودجه نویسی اول سال مالی در نظر بگیرند.

معاون عمرانی استانداری مازندران، بر رضایت مسافران در این طرح ها تاکید کرد و گفت: باید بگونه ای عمل کنیم تا عموم گردشگران از این طرح ها استقبال کنند ونقاط کور در دریا به نقطه مورد اقبال شناگران و مسافران تبدیل نشود.

اجرای طرح دریا حیثیت مازندران است

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران، با اشاره به وجود 338 کیلومتر ساحل دریا دراستان و پذیرش ۱۱ میلیون مسافر درطول سال گفت: طرح سالم سازی دریای مازندران از ابتدای خرداد سال آتی آغاز می شود وهمه متولیان دریا باید از هم اکنون به فکر حل مشکلات اجرای این برنامه باشند چرا که هیچ عذر وبهانه ای پذیرفته نخواهد شد.

هادی ابراهیمی با ابراز رضایت نسبی از نحوه اجرای طرح دریا درسال گذشته گفت: تبعات عدم اجرای درست طرح های سالمسازی دریا در تمامی شهرستان ها بر عهده فرماندار و شهردار آن شهر است.

ابراهیمی افزود: متاسفانه در برخی طرح ها ی دریا دراستان حداقل امکانات نیز وجود نداشت که با فرماندار و شهردار آن شهر برخورد شد.

مسئول اجرای طرح سالمسازی دریای مازندران با انتقاد از منفی شدن تراز مالی طرح دریا درمازندران و عدم کارایی روش های کسب درآمد موجود در این طرح ها گفت: سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان برای این طرح ها دراستان هزینه شده است ولی متاسفانه تنها یک میلیارد آن برگشت پذیر شد.

وی اجرای طرح دریا را آبرو و حیثیت استان دانست و گفت: یکپارچگی و تعامل در اجرای موفق طرح دریا بسیار مهم است.

ابراهیمی گفت: ناظران و بازرسان بدون هیچ احمالی بر نحوه درست اجرای وظیفه هر دستگاه نظارت کنند وعملکرد آنها را درنحوه ارزیابی ملاک قرار دهند.