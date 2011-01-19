190 هزار هکتار اراضی شالیزاری گیلان قابلیت یکپارچه سازی دارند

احمد زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 74 تا پایان سال گذشته 56 هزار و 500 هکتار از شالیزارهای استان گیلان یکپارچه سازی شدند که 23 درصد از مزارع برنج این استان را شامل می شوند.

وی همچنین با بیان اینکه 80 درصد شالیزارهای استان قابلیت یکپارچه سازی را دارد، خرد مالکیت و گاهی بی رغبتی کشاورزان را مهمترین عامل کندی اجرای این طرح در گیلان اعلام کرد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی گیلان گفت: امسال نیز یکپارچه سازی چهار هزار و 100 هکتار از شالیزارهای گیلان با اعتبار 106 میلیارد ریال آغاز شده است که اردیبهشت ماه سال 90 به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: زهکشی زمین های کشاورزی، استفاده بهینه از آب و خاک و نهاده های کشاورزی، اجرای کشت دوم پس از برداشت برنج، افزایش محصول و امکان ماشینی کردن کاشت، داشت و برداشت محصول ازمزیتهای طرح یکپارچه سازی است.