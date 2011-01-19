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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

طرح تجاری فرودگاه رشت بازنگری می شود

طرح تجاری فرودگاه رشت بازنگری می شود

رشت - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول بازرگانی فرودگاه گیلان از بازنگری طرح تجاری فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت با هدف معرفی پتانیسل های سرمایه گذاری این فرودگاه خبر داد.

فرهاد صفاروی جدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف معرفی پتانیسل های سرمایه گذاری در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، طرح تجاری (Business Plan)  که در سال 86 تدوین شده بود بازنگری خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح فرصتهای سرمایه گذاری در حال حاضر و آینده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت برای سرمایه گذاران ترسیم خواهد کرد.
 
دبیرکمیته کسب درآمد و ایجاد محیط کسب و کار و مشارکت بخش های خصوصی گفت: در این طرح به معرفی فرودگاه رشت، امکانات و تجهیزات آن، نوع خدمات دهی به مشتریان، بازارها، رقابت، بازاریابی، ساختار سازمانی و مدیریت، تحلیل ریسک و برنامه ریزی مالی فرودگاه رشت توجه شده است.
 
وی در ادامه اظهارامیدواری کرد: با بازنگری این طرح فرصتهای سرمایه گذاری به صورت کارشناسی شده و براساس طرح جامع فرودگاه رشت تدوین و در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
کد مطلب 1236011

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