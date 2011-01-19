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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۴

در سفر رئیس جمهور به گیلان؛

طرح ایجاد دهکده پژوهش ماهیان خاویاری در بندر کیاشهر پیشنهاد می شود

طرح ایجاد دهکده پژوهش ماهیان خاویاری در بندر کیاشهر پیشنهاد می شود

رشت - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس از پیشنهاد طرح ایجاد دهکده پژوهش ماهیان خاویاری در بندرکیاشهر این شهرستان در دور سوم سفر رئیس جمهوری به گیلان خبر داد.

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی برای رودخانه سپیدرود جهت پرورش ماهیان خاویاری است، اظهارامیدواری کرد: بندرکیاشهر به عنوان شهرک ماهیان خاویاری دردور سوم سفر هیئت دولت به گیلان به تصویب برسد.

وی در ادامه ظرفیتهای گردشگری استان گیلان را کم نظیر دانست و اظهار داشت: با توجه به این ظرفیتها و نقاط بسیار ارزشمندی که از اقصی نقاط گیلان وجود دارد باید زیرساختهای سرمایه گذاری برای ایجاد اماکن و مراکز گردشگری فراهم شود.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان معرفی موقعیتهای گردشگری استان را به دنیا یک ضرورت اجتناب پذیر دانست و گفت: ظرفیت گردشگری می تواند اقتصاد گیلان را متحول کند.

وی همچنین بیکاری را از معضلات فعلی استان عنوان کرد و افزود: جوانان فقط و فقط به دلیل اشتغال به استانهای همجوار مهاجرت دارند که یک خطر بزرگی برای استان است.

صادق تصریح کرد: تمامی ظرفیتهای استان باید در قالب طرحهای صنعتی، کشاورزی، صید، صیادی و گردشگری مدون و به تناسب عرصه ها، برنامه ریزی و سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی انجام شود.

کد مطلب 1236012

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