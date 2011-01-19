دولت تسهیلات بانکی برای ایجاد صنایع تبدیلی در گیلان اختصاص دهد

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه گیلان ازقطبهای مهم کشاورزی در کشور است، افزود: ضایعات محصولات کشاورزی استان که بیشتر راهبردی هستند به دلیل فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی هدر می رود.

وی خاطر نشان کرد: با سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی وتکمیلی نه تنها می‌ توان این ضایعات را به حداقل رساند بلکه با صدور مازاد محصولات تولیدی به خارج باعث شکوفایی بخش کشاورزی، رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر را فراهم کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه زیتون از کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی رنج می برد، گفت: توسعه بخش کشاورزی بدون توجه به ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری ممکن نیست.

وی با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی یکی از راههای خودکفایی کشوراست، اظهارداشت: این صنعت باید با علم و تکنولوژی روز به پیش رود.

مرعشی با اعلام اینکه ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقه امری اجتناب‌ ناپذیر است، افزود: به دلیل تولید انبوه محصول زیتون دراین شهرستان و همچنین معدود بودن کارخانه های که بتوانند ازاین محصول فرآورده های جانبی تهیه کنند همه ساله دهها تن زیتون در سایر مناطق کشور فرآوری و به فروش می رسد.

وی عنوان کرد: حمایت و تسهیلات عملی دولت و سازمانهای ذیربط از ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی می تواند مانع از بین رفتن محصول و فروش ارزانتر آن از سوی کشاورزان شود.

نماینده مردم رودبار همچنین با اشاره به مشکلات فرآروی ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی دراستان گفت: عدم وجود متولی واحد و کمبود تسهیلات بانکی تخصیص داده شده به واحدهای صنایع تبدیلی با توجه به حجم کار از دیگر مشکلات دراین حوزه است.

وی اعلام کرد: برای حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی باید اقدامات لازم در زمینه معافیت مالیاتی این واحدها صورت پذیرد و به ویژه واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی از جمله فرآوری زیتون که کارکرد فصلی دارند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

مرعشی درادامه با اعلام اینکه امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی و صرفه جویی در وقت و هزینه مهمترین محورهای کار کشاورزی است، یادآورشد: کمبود منابع آبی از مشکلات عمده بخش کشاورزی به ویژه توسعه کشت زیتون دراین شهرستان است.