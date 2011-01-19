شهرستان 80 هزار نفری سلسله در انتظار مجتمع فرهنگی هنری

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، علی محسنی زاده در حاشیه بازدید نماینده سلسله و دلفان از مجتمع فرهنگی و هنری الشتر اظهار داشت: در سال جاری 180 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص داده شده اما تاکنون پروژه در عمل پیشرفتی نداشته است.

وی با اشاره به پیشرفت 80 درصدی عملیات اجرایی این مجتمع فرهنگی هنری، خاطرنشان کرد: در پی مذاکراتی که با پیمانکار این پروژه به عمل آمده کل مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه با احتساب اعتبار سال 89 آن حدود 380 میلیون تومان است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سلسله از نماینده سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی خواست مساعدت و پیگیری لازم را در راستای تحقق مطالبه مردم فرهنگ دوست شهرستان الشتر در زمینه بهره برداری هر چه سریعتر از این مجتمع فرهنگی را به عمل آورد.

محسنی زاده با بیان اینکه کلنگ احداث مجتمع فرهنگی هنری ولایت شهرستان الشتر در سال 81 به زمین زده شده است، یادآور شد: این پروژه جزء اولین پروژه های فرهنگی و هنری احداثی در استان است که متاسفانه مورد بی مهری سازمان مسکن و شهر سازی لرستان به عنوان مجری آن قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این مجتمع به عنوان آخرین پروژه فرهنگی در استان از لحاظ پیشرفت و تکمیل قراردارد و روند عملیات اجرایی آن بسیار نگران کننده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سلسله خاطرنشان کرد: این در حالیست که با وجود پیگیریهای مستمر و مکاتبات و مذاکرات پی درپی با مسئولین ذیربط این روند اصلاح نشده است.

حجت الاسلام محمدی محمدی نماینده سلسله و دلفان در مجلس نیز در این بازدید تکمیل و تجهیز این پروژه فرهنگی را حق مسلم مردم شهرستان الشتر دانست و قول مساعد داد تمام تلاش خود را در این خصوص انجام دهد.

شهرستان سلسله با جمعیتی بالغ بر 80 هزار نفر در حال حاضر در زمینه فضاهای فرهنگی با کمبودهای زیادی مواجه است که امید می رود به بهره برداری از مجتمع فرهنگی هنری ولایت شهر الشتر پس از هشت سال این مطالبه عمومی رنگ عملیاتی به خود بگیرد.