به گزارش خبرنگار مهر، از چندی پیش پخش مجموعه اپیزودیک "گمشده" به کارگردانی راما قویدل و تهیهکنندگی بهروز مفید از شبکه یک شروع شده است.
در این مجموعه تلویزیونی میترا حجار، بهزاد فراهانی، شمسی فضلاللهی، زهره مجابی و علیرضا جلالیتبار نقشهای اصلی را بازی میکنند.
داستان "گمشده" درباره مریم سلیمیان است که در زمان زلزله بم جزو امدادگران داوطلبی بود. او برای کار به سازمان هلال احمر مراجعه میکند و در بخشی به نام جستجوی گمشدگان بینالملل مشغول به کار میشود. او در این حرفه هر بار با پروندهای رو به رو می شود که باید آدم گمشدهای را در داخل یا خارج از کشور ردیابی کند.
قسمت شانزدهم این مجموعه روز دوشنبه، چهارم بهمن از شبکه یک روی آنتن میرود. قسمت پانزدهم و شانزدهم یک اپیزود دو قسمتی به نام "من این اسمو یه جایی شنیدم" است که بخش اول آن در قسمت پانزدهم پخش شد و بخش دو آن این هفته روی انتن میرود.
در خلاصه داستان این اپیزود آمده است: پسر نوجوانی که هویتش را فراموش کرده و حتی نمیتواند حرف بزند، توسط صلیب سرخ آلمان پیدا شده و به ایران برگردانده میشود. واحد جستجوگران بین الملل هلال احمر ایران وی را تحویل میگیرد. امدادگر گفتار درمانی، مسئول کمک رسانی به این پسر میشود که کسی جز "تمنا" نیست یعنی همان زنی که رابطهای سوال برانگیز با دکتر علی باستانی (همسر مریم سلیمیان) دارد. مریم سلیمیان هم که از جمعیت هلال احمر اخراج شده است از این موضوع اطلاعی ندارد.
از سوی دیگر مردی افغان که در کوهستان مجروح شده است، توسط دکتر علی باستانی نجات مییابد و با کمک واحد جستجوگران بین الملل میکوشد خانواده گم شدهاش در قندهار را بیابد. در نهایت پسر بچه به حرف میآید و سرنخی به فرزانه سلطانی میدهد که در قسمت آینده، منجر به حل شدن این پرونده میشود و مرد افغان را نیز سرنوشتی عجیب در انتظار است.
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