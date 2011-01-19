افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری های بلندمدت ملی

به گزارش خبرنگار مهر سیدمحمدعباسزادگان امروز در نشستی خبری به تشریح برنامهها برای افزایش مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای ملی پرداخت و گفت: اجرای طرح گنجینه سپهر از امروز در تهران آغاز شده و از هفته آینده در تمام کشور اجرایی می شود.
معاون مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه این طرح باعث افزایش مشارکت مردم در سرمایهگذاریهای بلندمدت ملی می شود، عنوان کرد: این طرح در قالب طرحهای تامین مهریه، آتیه کودکان و نوجوانان، پسانداز تامین آتیه کارگران و کشاورزان و سرمایهگذاری حساب اقساطی مدیریت یارانه (حامی) خواهد بود.
وی در مورد طرح تامین مهریه گفت: این طرح در راستای تامین مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده و میتواند به عنوان تمام یا بخشی از مهریه به عنوان حساب تامین مهریه افتتاح شود، مدت این طرح میتواند 20 ساله باشد که در صورت تمدید سپردههای سرمایهگذاری محقق میشود.
عباس زادگان در خصوص محور دوم این طرح اظهارداشت: این طرح در راستای تامین آتیه کودکان و نوجوانان و ایجاد سرمایهای مطمئن برای تهیه نیازهای آینده زندگی آنان از قبیل تهیه جهیزیه، هزینه تحصیلات عالی، ازدواج و موارد مشابه به عنوان حساب مذکور افتتاح میشود.
وی اضافه کرد: سومین محور این طرح با همکاری دولت و در راستای تامین سرمایهای قابل توجه از تشکیل پساندازهای کوچک با کمک دولت افتتاح می شود.
معاون مدیرعامل بانک صادرات چهارمین محور را سپرده سرمایهگذاری حساب اقساطی یارانهها عنوان و تصریح کرد: این طرح به منظور ایجاد انگیزه جهت ماندگاری منابع مربوط به یارانهها در نظر گرفته شده و حساب مربوطه بر اساس ضوابط مندرج در دستورالعمل افتتاح میشود.
وی به شرایط عمومی طرحها اشاره کرد و افزود: سرمایهگذاری به صورت یکجا، اقساطی و یا ترکیبی امکانپذیر خواهد بود، همچنین نرخ سود این حسابها مطابق نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اعمال میشود.
وی ادامه داد: مدت این سپردهگذاریها از یک تا پنج سال بوده که در پایان هر دوره به میزان مدت زمانهای مطابق با درخواست مشتری و ضوابط بانک قابل تمدید خواهد بود.
