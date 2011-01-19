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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

تبدیل شهرک صنعتی به ناحیه صنعتی در همدان کاملا قانونی است

تبدیل شهرک صنعتی به ناحیه صنعتی در همدان کاملا قانونی است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان گفت: تبدیل شهرک صنعتی به ناحیه صنعتی در همدان کاملا قانونی است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مهدی جعفری با اشاره به اینکه بر اساس بند 6 مصوبات وزارت صنایع و معادن در دور سوم سفر هیئت دولت به استان همدان، تبدیل شهرک صنعتی به ناحیه صنعتی تصویب شد، گفت: ایجاد شهرک صنعتی به لحاظ گستردگی، پس از تصویب هیئت مدیره سازمان باید به ترتیب به تصویب مجمع عمومی سازمان و کمیسیون زیربنایی دولت و در نهایت هیئت وزیران برسد.

وی با بیان اینکه این فرآیند دو تا سه سال طول می کشد، اظهار داشت: در زمان انجام این فرآیند انجام هرگونه عملیات عمرانی غیرقانونی است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان همدان در ادامه با بیان اینکه تصویب ایجاد ناحیه صنعتی پس از هیئت مدیره سازمان از طریق شورای برنامه ریزی استان پیگیری می شود، ابراز امیدواری کرد: این اقدام در فرآیند زمانی کوتاهی منجر به ثمر رسیدن مصوبه هیئت وزیران شود.

جعفری در پاسخ به سخنان استاندار همدان در خصوص غیرقانونی بودن این اقدام، گفت: تبدیل شهرک صنعتی به ناحیه صنعتی کاملا قانونی است و تبدیل شهرک صنعتی جوکار همدان به ناحیه صنعتی به دلیل سرعت دادن در به ثمر رساندن مصوبه هیئت دولت بوده است.

کد مطلب 1236027

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