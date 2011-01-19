8 مرکز توزیع مرغ زنده در گرگان پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد ایرجی بعد ازظهر چهارشنبه در حاشیه نشست این اداره افزود: گرگان با توجه به اهمیت مقابله با بیماری های تنفسی به وجود آمده در سطح استان با تاکید مدیر کل محترم دامپزشکی استان در یک همکاری صمیمانه بین بخشی هشت مرکز توزیع و فروش مرغ زنده در روستای امیر آباد شهر گرگان (جاده آق قلا به گرگان) پلمپ شد.

وی اظهار داشت: به این مراکز قبلا به صورت کتبی و شفاهی تذکر داده شده بود و با توجه به حساسیت موضوع تلفات در واحدهای مرغداری و اینکه زنده فروشی و حمل طیور زنده بدون مجوز شبکه دامپزشکی در سطح استان باعث اشاعه بیماری می شود این کار ضربتی با همکاری نیروی انتظامی و شبکه بهداشت انجام شد.

ایرجی در ادامه گفت: طبق ماده 688 قانون اساسی این عمل ( فروش مرغ زنده در سطح شهرو روستا ها ) تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب شده و باید جلو آن را گرفت هرچند این کار طبق قانون و وظایف محوله در سطح شهر به عهده شهرداری و در روستاها به عهده دهیاری است.

به گزارش مهر، شیوع بیماریهای و ریوی و تنفسی موسوم به نیوکاسل موجب بروز تلفات در واحدهای مرغداری مختلف از جمله استان گلستان شده و مرغداران استان را درگیر مشکلاتی کرده است.