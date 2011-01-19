سیاسی بودن حکم برکناریم را کسی که آن را نوشته می داند

مجتبی رحماندوست دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین صبح امروز چهارشنبه در حاشیه برگزاری همایش غزه نماد مقاومت در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهار داشت: مهمترین روز ملت فلسطین در سالهای اخیر پیروزی آنها در جنگ 22 روزه بر رژیم صهیونیستی بوده است و قابل مقایسه با روز سوم خرداد ماه در جنگ 8 ساله تحمیلی است.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی این روز را به عنوان روز مقاومت و پیروزی ملت فلسطین به تصویب رسانده است، گفت: جمعیت دفاع از ملت فلسطین سال گذشته اولین همایش را دراین مورد برگزار کرد وامسال نیز دومین همایش نکوداشت این روز را برگزار می کنیم.

رحماندوست دربیان تاثیر چنین همایش هایی در عرصه بین الملل، عنوان کرد: هر چه ما به مقاومت ملت فلسطین بها دهیم رژیم صهیونیستی نیز از مواضع خود عقب نشینی خواهد کرد. وی در ادامه بیان کرد: در جریان این چند روز که این همایش در حال برگزاری است اتحادیه بین المللی جوانان و نوجوانان حامی ملت مظلوم فلسطین را به ثبت رساندیم.

رحماندوست در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص سیاسی بودن حکم برکناریش از سمت مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت: کسی که این حکم را نوشته باید بگوید که حکم برکناری بنده سیاسی بوده است یا خیر.

دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین در خصوص حکمی که هفته پیش تحت عنوان مشاور عالی بنیاد شهید برای وی صادر شد نیز گفت: این حکم که هفته گذشته برای من از سوی رئیس بنیاد شهید صادر شده به عنوان مشاورعالی بنیاد شهید و مسئول دفتر مطالعات راهبردی بنیاد شهید است و علت صدور این حکم نیز این است که آقای زریبافان به این وسیله خواسته که من به مسئولیت قبلی خود که رئیس شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران بودم، ادامه دهم.