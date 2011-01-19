به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید محمود موسوی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: از این تعداد 40 نفر سهمیه دستگاه های حاکمیتی یعنی فرمانداریها و بخشداریها و 60نفر هم سهمیه برخی از دستگاه های اجرای استان هستند.

موسوی بیان کرد: سه درصد جذب کل این نیروها معادل سه نفر سهمیه معلولین است و 25 درصد هم سهمیه خانواده معظم شهدا و بقیه نیز سهمیه سایر اقشار می باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: تمام مراحل از قبیل اعلام آگهی، ثبت نام، آزمون، مصاحبه و گزینش براساس قانون و توسط استانداری انجام می شود.

موسوی افزود: در مراحل اول اسامی پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت یعنی 300 نفر اعلام می شود و بعد از گزینش، 100نفر از این تعداد پذیرفته خواهند شد.

وی بیان داشت: 40 نفر سهمیه استانداری برای هفت فرمانداری و بخشداریهای استان است و اولویت با فرمانداریها و بخشداری های تازه تاسیس خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد یادآور شد: به زودی از سوی استانداری استان اطلاعیه استخدامی منتشر می شود و باید تا 15اسفند سال جاری تمام مراحل جذب این نیروها انجام شود.

موسوی گفت: متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و بومی استان باشند.