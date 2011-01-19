سران عرب به هوش باشند/ احتمال تکرار انقلاب تونس در کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، عمرو موسی که امروز چهارشنبه در نشستی در شرم الشیخ مصر صحبت می کرد به سران عرب درباره خشم بی سابقه ملتها هشدار داد.

وی گفت : همه می دانند که که روح ملت ای عرب به واسطه فقر در هم شکسته شده و بیکاری و رکود عمومی بر کشورها حاکم شده است و تحولات تونس شوک بزرگ اجتماعی است که بسیاری از جوامع عربی می توانند با آن روبرو شوند.

دبیرکل اتحادیه عرب خواستار "نوزایی عربی" برای دور کردن ملتها از یاس و ناامیدی شد.

وی همچنین گفت: آنچه که در تونس اتفاق افتاد، انقلاب است و این انقلاب تونس از ما خیلی دور نیست.

همچنین یک روزنامه منطقه (گلف نیوز) در این باره نوشت : عمرو موسی خواستار توجه رهبران عربی به مسائل اقتصادی و دیگر مسائلی شد که ملتهای عربی را تحت تاثیر قرار داده است.