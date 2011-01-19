تشکلهای مذهبی باید در جهت تقویت باورهای دینی گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، حسام سیروس بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با اعضای شورای هیئتهای مذهبی شهرستان شاهرود و مداحان استان سمنان گفت: نوجوانان و جوانان مشتاق به حرفه مداحی باید توسط پیشکسوتان و مداحان سنتی این رشته آموزش داده شوند .

به گفته وی، ساماندهی مداحان و رفع نواقص این حرفه از مهمترین اهداف تشکیل کانون مداحان است.

معاون مدیر‌کل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی کشور اضافه کرد: این کانون نهادی تازه تاسیس است که باید با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری و تعامل تمامی مداحان در جامعه تثبیت شود .

وی با بیان اینکه نسل جدید مداحان از یکسری سبکهای غیر متعارف در مراسمها استفاده می کنند که در شان ائمه نیست، تصریح کرد: مداح باید در بکار بردن ادبیات محاوره ای در مجالس دقت کند و لازم است اینگونه تذکرات در فرهنگ مداحی ترویج داده شود .

وی با اشاره به اینکه دشمنان قسم خورده انقلاب که قبل و پس از انتخابات تمامی امکانات و تواناییهای خود را در راستای تزلزل در ستون نظام اسلامی به کار گرفته بودند، گفت: دشمنان تلاش کردند با آوردن همه توان تشکیلاتی خود در روز عاشورا، ضربه اساسی را بر نظام وارد سازند که با حضور به موقع ملت بزرگوار ایران این توطئه خنثی شد.

معاون مدیر ‌کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی معاونت امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به عملکرد هیئات مذهبی در خنثی سازی فتنه سال 88، گفت: در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی و فتنه های پس از انتخابات دهم، عده ای تلاش کردند اینگونه القا کنند که حکومت پشتوانه های مردمی خود را از دست داده و متکی به قدرت نظامی شده است .

حسام سیروس با اشاره به شاخصه های جنگ نرم تصریح کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای فکری و فرهنگی با هدف گرفتن فکر، اندیشه، ارزشهای اخلاقی و ایدئولوژی به جنگ با ما برخاسته است .

در استان سمنان هزار و 156 هیئت مذهبی فعال هستند که از این تعداد 552 هیئت در شهرستانهای شاهرود، 445 هیئت در سمنان، 233 هیئت در دامغان، 93 هیئت در گرمسار و 117 هیئت نیز در مهدیشهر مستقر هستند.