شاهدنامه احیاگر ادبیات آیینی است/ دریافت اشعار آیینی با شماره 8920

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "شاهدنامه" و سامانه بین‌المللی "سفینه نجات" از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی شب گذشته چهارشنبه 29 دیماه در حوزه هنری برگزار شد.



در ابتدای این مراسم مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال گفت: در طول تاریخ بزرگان زیادی تنها به جرم دوستی حضرت علی(ع) و ترویج کلام او کشته و یا سوزانده شدند و حتی خاکسرشان را نیز به باد دادند.

ادبیات شفاهی آیینی بیشترین آسیب را دید

حجت‌الاسلام حسین فتحی در ادامه ادبیات آیینی ایران اسلامی را به مکتوب و شفاهی تقسیم کرد و افزود: مشکلی که چند سال پیش در هیئات ما ایجاد شد باعث رنجش پیشکسوتان وادی مداحی اهل بیت(ع) شد که این آسیب بیشتر در ادبیات شفاهی بود که از طریق وسایل ارتباطی چون اینترنت و موبایل به سرعت ترویج یافت و دشمنان بدترین سوء استفاده را کردند. بعد از این مسئله بود که مقام معظم رهبری و مراجع و دیگر بزرگان توصیه هایی در راستای حل این مسئله فرمودند.

وی به تشریح تلاشهای دفتر هنر و ادبیات هلال از 6 سال پیش تا کنون در جمع آوری مجموعه ای از مداحی ها پرداخت و گفت: بیش از 8 هزار ساعت مداحی را دسته بندی کردیم که در این سامانه موجود است و در ادامه ارائه خواهد شد.

حجت الاسلام فتحی افزود: این مداحی ها آسیب شناسی و کارشناسی شد و متوجه شدیم مهمترین بخش آسیب دیده در ادبیات شفاهی به ویژه نوحه یا سرود است که این آسیب می رفت تا ادبیات مکتوب را نیز بیمار کند به همین دلیل طی جلساتی از استاد سازگار خواستیم برای حل این مسئله وارد شوند که ایشان نیز با آغوش باز پذیرفتند.

وی با اشاره به جلد اول کتاب "یک ماه خون گرفته" که توسط غلامرضا سازگار 4 سال پیش منتشر شد بر استقبال خوب مخاطبان از این اثر تأکید کرد و گفت: در سال اول 15 هزار جلد از این کتاب توزیع شد و وقتی دیدیم فضا مستعد است از استاد خواستیم برای همه مناسبتها چنین کاری انجام شود و قرار شد هر دو ماه یکبار مناسبتهای آن دو ماه را در قالب یک کتاب وCD تقدیم جامعه مداحی و عزیزان ذاکر کنیم.

مدیر دفتر هنر و ادبیات هلال افزود:همزمان با این کار، سایت "مدایح" را راه اندازی کردیم و تمام اشعار استاد سازگار به همراه صوت ثبت و ضبط شد که به صورت رایگان قابل دسترسی علاقمندان است در مدت کوتاهی کتابی که 5 هزار شمارگان دارد چاپ می شد . در آن 2 ماه بالای 50 هزار نفر از سایت نسخه بر می داشتند که جمع بازدیدکنندگان این سایت هم اکنون بالای 400 هزار نفر است.

وی در ادامه به معرفی سامانه بین المللی "سفینه نجات" پرداخت و گفت: این سامانه یک شبکه فراگیر و‌ متشکل از مجموعه مکتوب و صوتی اشعار آیینی شاعران پارسی گوی است که در سه بخش تلفن گویا، پیام کوتاه، رادیو اینترنتی برای نخستین بار توسط دفتر هنر و ادبیات هلال طراحی شده است.

حجت‌الاسلام فتحی افزود: در بخش تلفن گویا به شماره 8920، اشعار آیینی اساتید برجسته این حوزه از طریق تلفن و نمابر قابل شنیدن و دیدن است، در بخش رادیو اینترنتی مجموعه برنامه‌های آیینی شامل متن، دکلمه، نوحه، مناجات و کارشناسی زنده است، همچنین در بخش پیام کوتاه بهترین و جدیدترین اشعار در مناسبتهای مختلف به تلفنهای همراه ذاکران و مداحان اهل بیت (ع) ارسال می شود.

"شاهدنامه" احیای ادبیات فاخر آیینی بر وزن شاهنامه

وی در مورد کتاب چهار جلدی "شاهدنامه" نیز گفت: کتاب ارزشمند "شاهدنامه" منظومه‌ا‌ی آیینی است که یکصد و چهل سال پیش به سبک شاهنامه فردوسی توسط حجت الاسلام الهامی کرمانشاهی از قیام امام حسین(ع) تا انتقام مختار سروده و به قلم استاد علی انسانی تصحیح شد. نام اصلی این کتاب"چهار خیابان باغ فردوس" بود که با دید تیزبین استاد انسانی نام "شاهدنامه" که یادآور شاهنامه فردوسی است بر آن نهاده شد.

حجت الاسلام فاطمی نیا: پیوند شعر فارسی و عربی در مدح اهل بیت(ع)

حجت الاسلام سیدعبدالله فاطمی‌نیا در سخنان کوتاهی با تجلیل از تلاش استاد علی انسانی در تصحیح کتاب "شاهدنامه" گفت: در میان تصحیح کتب، تصحیح دیوان از مشکل ترین کارهاست و دیوان "شاهدنامه" فوق العاده زیباست که در آن از لغات فاخر استفاده شده است.

وی به جایگاه والای ادبیات آئینی و ادب شیعی در ترویج معارف اهل بیت (ع) اشاره کرد و افزود: شعرای بسیاری به زبانهای عربی، فارسی، آذری و... در مدح اهل بیت شعر گفته اند. در صد سال اخیر در بین شیعیان عراق نهضتی شد که شعرهای تکاندهنده ای سرودند؛ ابتدا فکر می کردم استعمار بین ما و شعر عربی و فارسی جدایی انداخته و هر کدام دیگری را رد می کند اما اخیرا متوجه شدم دست استعمار از این مسئله کوتاه شده است چون کتاب حدیقه سنایی، مثنوی معنوی و گلستان سعدی در قاهره به عربی برگردانده شده است.

این استاد اخلاق و پژوهشگر در پایان سخنان خود با اشاره به جایگاه احمد شوقی به عنوان امیرالشعرای مصر، به بیان حکایتی از علاقه این شاعر بزرگ عربی به شعر فراتی(عراقی) در رثای مظلومیت امام حسین(ع) پرداخت.

غلامرضا سازگار از شاعران و مداحان پیشکسوت کشورمان نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش دفتر هنر و ادبیات هلال و علی انسانی جهت تدوین"شاهدنامه" به قرائت اشعاری در رثای امیرالمؤمنین(ع) و حضرت فاطمه صغری(رقیه) دختر سه ساله امام حسین(ع) پرداخت.

در ادامه این مراسم کتاب 4 جلدی "شاهدنامه" با حضور حجت الاسلام فاطمی نیا، غلامرضا سازگار و علی انسانی رونمایی شد.

تنها فردوسی شاه کربلا"الهامی" است

در پایان این مراسم نیز علی انسانی درباره جایگاه برجسته مرحوم الهامی که کتاب "شاهدنامه" را سروده است، گفت: فردوسی قله نشین رفیعی است اما ادیب الممالک می گفت اگر قرار باشد که سمت فردوسی به شاعر آیینی نسبت داده شود تنها فردوسی شاه کربلا "الهامی" است.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بین المللی "سفینه نجات" شامل رادیو اینترنتی و تلفن گویای چهار زبانه به شماره 8920 -021 گنجینه فضایل و مناقب اهل بیت (ع) است و جدیدترین آثار فاخر ادبیات آیینی نیز با شماره پیام کوتاه 20008920 به اطلاع مداحان و ذاکران اهل بیت می رسد. همچنین علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 88932767 و 09376232512 تماس بگیرند.

اطلاعات بیشتر از طریق نشانیهای اینترنتی "سفینه نجات" به نشانی www.safinehnejat.com و رادیو هلال به آدرس www.radiohelal.com و www.madayeh.com قابل دسترسی است.