منشور اصولگرایی نیازمند تفسیر مشخص از سوی جامعتین است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی مطهری نماینده مردم تهران امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین منشور اصولگرایی از سوی جامعتین گفت: این منشور از نظر محتوایی مفید وغنی است اما نیاز دارد که به تفاسیری درباره آن پرداخته شود به این معنا که یک تکمله به آن اضافه شود تا مقصود به صورت جزئی و مصداقی مشخص شود.

وی ادامه داد: مثلا درباره موضوع التزام به ولایت فقیه باید گفت این عبارت به تنهایی کافی نیست و باید روشن شود معنی التزام به ولایت فقیه چیست چرا که برداشت های مختلفی از این موضوع وجود دارد به عنوان مثال اگر زمانی ولایت فقیه با اشاره و یا به صورت صریح از یک نامزد انتخاباتی حمایت کند آیا دیگران حق دارند که از نامزد دیگری حمایت کنند، یا خیر، این موضوع محل اختلاف است در حالیکه این منشور به آن به صورت مشخص نپرداخته است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در مواردی دیگر نیز باید به صورت روشن به موضوعات پرداخته شود مثلا حدود آزادی بیان کجاست .

مطهری با اشاره به اینکه کلیات این منشور خوب و مفید است و در جهت وحدت اصولگرایان انجام شده است، یادآور شد: اما این منشور احتیاج به تفسیر تکمیلی دارد و این تکمله نیز باید توسط خود آقایان اضافه شود تا مفیدتر واقع گردد.

وی منشور اصولگرایی را موجب وسیعتر شدن حوزه اصولگرایان خواند و گفت: حتی برخی از اصلاح طلبان هم این اصول را قبول دارند و تفسیر این منشور می تواند کمک کند که راه ها از هم جدا شود .

وی تاکید کرد: منشور اصولگرایی برخی رویکردهای فردی را حذف می کند و در جهت مخالف روند غربال گری حرکت می کند.