توسعه نظام سلامت وابسته به ارتقای جایگاه پرستاران است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، شاهین شیرانی ظهر چهارشنبه در جمع پرستاران اصفهان به جایگاه بسیار بالای پرستاران در نظام سلامت اشاره کرد و افزود: پیشرفت نظام سلامت وابسته به ارتقای جایگاه پرستاران است.

وی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته به منظور ارتقای جایگاه پرستاران در کشور، اظهار داشت: برای ارتقای جایگاه نظام سلامت از ارتقای جایگاه پرستاری در تمام ابعاد علمی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و شغلی ناگزیر هستیم زیرا نمی‌توان افزایش کمی و کیفی خدمت‌رسانی به مردم را خواستار شد اما ارتقای پرستاری را نادیده‌ گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد: هر فردی که نقش بی‌بدیل و اثرگذار پرستاران در نظام سلامت را منکر شود و یا کم‌رنگ جلوه دهد، بدون شک شناختی از نظام سلامت ندارد.

وی با بیان اینکه سیستم نظام سلامت هیچگاه تعطیلی ندارد و تمام گروه درمانی و به ویژه پرستاران در تمامی ایام سال مشغول خدمت‌رسانی به مردم کشور هستند، تصریح کرد: به عنوان یک متخصص داخلی اعتقاد دارم که هورمونهای بدن در کادر پرستاری و پزشکی به واسطه نوع شغل‌شان به هم ریخته است و فرآیند فیزیولوژیک بدن هیچ یک از ما متعادل نیست.

شیرانی اضافه کرد: چرخه فیزیولوژیک پرستاران ما به دلیل شیفتهای نامتعارف، شب‌کاری و شیفتهای در گردش روی فرم نیست و سیستم بدن آنان نمی‌تواند با شرایط کاری عجین شود و بنابراین کادر پرستاری همواره در معرض استرس و بیماری قرار دارند.

وی با اشاره به نقش پرستاران در نظام سلامت کشور، بیان داشت: به کار بردن واژه نظام سلامت دارای بار معنایی زیاد و بزرگی است هر کدام از اجزای این گروه مانند حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند که هر فردی بخواهد نقش یکی از گروه‌ها را برجسته‌تر کند دچار اشتباه شده است.

وی با اشاره به اینکه افراد در نظام سلامت در هر بخش و گروه به عنوان یک تیم به شمار می‌روند، گفت: باید پزشک، پرستار و پیراپزشک به صورت مجموعه دیده شوند زیرا از یک سو بحث نظام سلامت مطرح می‌شود و از سوی دیگر بیمار و همراهان بیمار به عنوان گیرنده خدمت به ما مراجعه می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه نظام سلامت باید برای همه اصلاح شود، تاکید کرد: پرستاران نقش بسزایی در درمان بیمار ایفا می‌کنند بنابراین باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به نقش عمده پرستاران در نظام سلامت، افزود: هرکس نقش بی‌بدیل و اثرگذار پرستاران در نظام سلامت را منکر شود و یا کم‌رنگ جلوه دهد بدون شک شناختی از نظام سلامت ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: در یک نظام سلامت موفق به ویژه در بخش بالینی، پرستاران دلسوز، عالم، کارآمد، مومن و متعهد به بیماران خدمات ارائه می‌دهند که در کشور ما نیز باید این ویژگیها در درون این حرفه نهادینه و نظام‌مند شود و پرداختن به این امر وظیفه همه است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه طی چند سال گذشته هرگاه در جمع پرستاران حاضر شدیم تحولی در سیستم پرستاری ایجاد شده بود. البته این به آن معنا نیست که به ایده‌آل‌های حرفه‌ای دست یافته‌ایم بلکه طی مسیر در این حیطه و گام برداشتن در این راستا دارای اهمیت است که طی چند سال اخیر اتفاق افتاد.

شیرانی با اشاره به دستاوردهای سیستم پرستاری در زمینه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، کاهش ساعت کار، سختی کار و فراهم شدن زمینه استخدام، بیان داشت: آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که نظام سلامت از رده‌های بالای کشور تا خود پرستاران در حال درک جایگاه و نگرش سیستم پرستاری هستند البته هنوز به قله‌ها نرسیده‌ایم و هنوز جای کار بسیاری در این زمینه داریم اما همین ایجاد زمینه برای نهادینه‌سازی این نگرش در افراد جامعه بسیار ارزشمند است.

وی ادامه داد: ایجاد این نگرش کار بسیار دشواری است چراکه قانون را می‌توان به نگارش درآورد و پس از طی زمانی به تصویب رساند و اجرایی کرد اما ایجاد نگرش در نظام سلامت و مردم با ابلاغ دستورالعمل و نامه‌نگاری ممکن نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارتقای اورژانسهای بیمارستانی، تعالی خدمات بالینی و اجرای منشور اخلاقی حقوق گیرندگان و ارائه ‌دهندگان خدمات درمانی را از برنامه‌های مهم وزارت بهداشت دانست و گفت: بخش عمده این برنامه‌ها بر عهده سیستم پرستاری است زیرا در نظام سلامت ورودی ما مردم هستند و باید رضایتمندی آنان را هنگام خروج از بیمارستان مد نظر قرار دهیم.