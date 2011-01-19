باید از ورود صنایع آلاینده به قم جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا نجیمی ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی استان قم که در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد، با بیان اینکه نباید به بهانه توسعه صنعت اجازه ورود هر صنعتی را به استان بدهیم اظهار داشت: باید با توجه به خشکسالیهای متوالی، رشد روز افزون جمعیت شهرنشینی و برزگتر شدن شهرها و تا قبل از اینکه دچار شرایط بحرانی نشدهایم از ورود بیش از پیش صنایع آلاینده به استان جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: ما مخالف رونق صنایع، پیشرفت و اشتغالزایی نیستیم اما ورود صنایع به استان باید ضابطهمند باشد و باید ساز و کار طوری تعریف شود که صنایعی با سرمایه گذاری اندک، اشتغال زایی بالا و آلودگی کم اولویت ایجاد در استان را داشته باشند.
نجیمی خاطرنشان کرد: اشتغال زایی بالا و پایدار همچنین پاک بودن صنایع باید در اولویت توجه قرار داشته باشند تا چند سال آینده دچار معضلاتی که هم اکنون برخی از کلان شهرها با آن مواجه میباشند، نشویم.
کورههای آجرپزی یکی از منابع آلوده کننده قم است
وی وجود کورههای آجرپزی را یکی از منابع آلوده کننده قم دانست و بیان داشت: در سالهای اخیر در این خصوص پیگیریهای زیادی به عمل آمده است اما متاسفانه این مشکل کماکان ادامه دارد که با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه بسیاری از آنها در حال تغییر کاربری میباشند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در گذشته به بحث محیط زیست به شکل مبحثی لوکس و تجملاتی نگاه میشد، اظهار داشت: خوشبختانه امروز مردم و مسئولین تا حد زیادی از این نگاه فاصله گرفتهاند و به بحث محیط زیست به شکل جهانی نگاه میشود.
NGO ها به فلسفه وجودی خود عمل کنند
وی نقش تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد را در پیشبرد اهداف زیست محیطی موثر دانست و افزود: NGO ها باید بیشتر از گذشته و با تمام توان سازمان حفاظت محیط زیست را حمایت کنند و تنها در حد یک اسم باقی نمانند چرا که متاسفانه دیده میشود برخی از این تشکلها اهداف و اساس نامه خود را دنبال نمیکنند و تنها نامی از NGO را با خود یدک میکشند.
نجیمی همچنین خواستار تعامل بیشتر نهادهای مرتبط با محیط زیست و دستگاههای مختلف استان با اداره کل حفاظت محیط زیست استان شد و افزود: در استان قم هیچ تعاملی بین صنوف و اداره کل حفاظت محیط زیست وجود ندارد و آنان برای ایجاد و یا تغییر کاربردی از این اداره کل هیچ استعلامی نمیگیرند و خود مختار عمل میکنند در حالی که حفظ محیط زیست و توجه به آن وظیفه هر دستگاه و هر فردی است و آنان باید خود را موظف به انجام این کار بدانند.
شاخصهای آلاینده هوا در قم زیر حد نرمال قرار دارند
وی در ادامه به بحث شاخصهای آلودگی هوا در استان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاخصهای متعدد منو اکسید کربن، دی اکسیدگوگرد، دی اکسید نیتروژن، ازن و ذرات معلق طبق آنچه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در استان نشان میدهد، تماما در زیر حد نرمال میباشند اما از آنجایی که این شاخصها هر ساله با حساسیت و به صورت سختگیرانه تغییر میکنند و کمتر میشود معلوم نیست که سال آینده این شاخصها در استان از حد نرمال تجاوز نکنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم همچنین به تشریح بخشهای مختلف طرح پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی در مخاطرات زیست محیطی استان که از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست قم با اشراف کارشناسان این اداره کل تهیه شده است پرداخت و بیان داشت: این طرح برای هر یک از سازمانهای استان که به نوحی مرتبط با بحث محیط زیست هستند به صورت جداگانه تدوین شده است که برای سازمانهای مختلف ارسال شده و چنانچه آنان انتقاد یا پیشنهادی در ارتقای کمی و کیفی این طرح دارند ظرف مدت 15 تا 20 روز بیان نمایند تا بعد از بررسی و لحاظ شدن برای تصویب به کارگروه مدیریت بحران استان ارجاع شود.
حفظ نباتات و کنترل استفاده بیرویه از سموم در بخش کشاورزی و آثار سوء این مواد بر روی محصولات از جمله میوه، سبزی و صیفی جات، بحث نظارت بر عدم تخلیه فاضلاب صنعتی تصفیه نشده در منابع سطحی و زیر زمینی آب و خاک، شناسایی منایع بالفعل و بالقوه آلاینده هوا در استان و... از جمله دیگر مواردی بود که در هفتمین کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی استان قم مطرح و بررسی شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به رشد زندگی شهری و خشکسالیهای متوالی در استان بیان داشت: باید تنها صنایع پاک، کم آب و کم آلاینده اولویت ایجاد در قم را داشته باشند و از ورود صنایع آلاینده جلوگیری شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا نجیمی ظهر چهارشنبه در هفتمین جلسه کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی استان قم که در سالن جلسات اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد، با بیان اینکه نباید به بهانه توسعه صنعت اجازه ورود هر صنعتی را به استان بدهیم اظهار داشت: باید با توجه به خشکسالیهای متوالی، رشد روز افزون جمعیت شهرنشینی و برزگتر شدن شهرها و تا قبل از اینکه دچار شرایط بحرانی نشدهایم از ورود بیش از پیش صنایع آلاینده به استان جلوگیری شود.
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