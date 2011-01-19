خاطرات راهداران گلستان گردآوری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید رضا خراسانی بعد از ظهر چهارشنبه در شست این شورا افزود: این کار بمنظور توجه و ارج نهادن به ارزشهای راهداران پرتلاش که در تمام فصول سال و بصورت شبانه روزی به ارائه خدمت به مردم عزیز کشورمان می پردازند انجام می گیرد که پس از جمع آوری آثار و تصاویر ارسالی بصورت یک مجموعه منتشر خواهد شد.

وی اظهار داشت: راهداری بعنوان یکی از مشاغل تخصصی، خاطره انگیز و جذاب با خاطرات بسیاری همراه است که می توان به کمک هموطنان عزیز در راه مانده بر اثر حوادث طبیعی اشاره نمود و این عوامل باعث زیبایی و رونق مجموعه در دست تهیه خواهد شد.

وی افزود: به بهترین اثرات (عکس و خاطره) جوایز نفیسی اختصاص خواهد یافت.

خراسانی گفت: پیش از این اداره کل دو اثر به یادماندنی با عنوان های خورشیدهای بی غروب و نیکوسرشتان که حاوی خاطرات و پیامهای ایثارگران هشت سال دفاع مقدس راه و ترابری گلستان را جمع آوری کرده است.

بیش از 241 راهدار در سطح پنج هزار کیلومتر راههای اصلی و فرعی گلستان فعالیت دارند.