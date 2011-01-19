به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام اسامی کادرفنی و بازیکنان تیم ذوب آهن اصفهان به AFC برای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، فهرست اعضای کادرفنی و بازیکنان تیم سپاهان نیز به فدراسیون فوتبال ارسال شد.

کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال هم پس از بررسی‌های لازم اسامی کادرفنی و بازیکنان تیم سپاهان اصفهان را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می‌کند تا مشکلی برای حضور این تیم در آن مسابقات بوجود نیاید.

همچنین مسئولان تیم‌های استقلال و پرسپولیس تا فردا پنجشنبه مهلت دارند که اسامی کادر و بازیکنان خود را جهت ارسال به کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال اعلام کنند.

سپاهان (قهرمان)، ذوب آهن (نایب قهرمان) و استقلال (تیم سوم) رقابت‌های لیگ برتر و پرسپولیس (قهرمان جام حذفی)، چهار نماینده فوتبال کشورمان در لیگ قهرمانان سال 2011 آسیا هستند.