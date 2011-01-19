به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود احمدی ‌نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در میدان امیرچخماق یزد در اجتماع عظیم مردم این استان اظهار داشت: آب مشکل اصلی مردم استان یزد است و دولت با اراده قوی برای آبرسانی و پیشرفت هرچه بیشتر استان یزد به ویژه در بخش صنعت تلاش و شرایط این پیشرفت را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه استان یزد با مصوبات اجرا شده گامی بزرگ در راستای صنعتی شدن برداشته است، افزود: هم اکنون 43 طرح بزرگ صنعتی در استان یزد آماده بهره ‌برداری است.

احمدی نژاد همچنین از بهره برداری بزرگترین مجموعه فولاد اسفنجی کشور با بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری در آینده نزدیک در استان یزد خبر داد.

وی با بیان اینکه دولت در سفر سوم تصمیمات بزرگتر و کلیدی ‌تری برای استان یزد در دستور کار خود دارد، بیان داشت: مردم به زودی خبرهای خوشی را از رسانه ‌ها خواهند شنید.

احمدی ‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن برخی از خصوصیات و خصلتهای مردم یزد افزود: مردم یزد در طبعیت سخت با ایمان به خدا و همتهای بلند و اندیشه متعالی و تلاش پیگیر، کویر را به گلستانی از زیبایی ‌های انسانی تبدیل کرده‌ اند.

وی عنوان کرد: مردم یزد در هر کجای ایران که حضور پیدا می‌ کنند، به تبع آن آبادانی، سرسبزی، کار و تلاش، همدلی و مهربانی به ارمغان می ‌آید.

احمدی‌نژاد، مردم یزد را همواره به ویژه در شرایط کنونی، پرچمدار دفاع از آرمان‌های بلند ملت ایران و مقاومت و ایستادگی برای تحقق آنها دانست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محراب آیت‌الله صدوقی و اسوه اخلاق، آیت ‌الله سیدروح ‌الله خاتمی، بر همه علما،‌ دانشمندان و فقهای استان یزد که نامی ماندگار در تاریخ دارند، درود فرستاد.

احمدی نژاد همچنین با اشاره به طرح هدفمند شدن یارانه ها بیان داشت: قناعت مردم یزد و صرفه جویی آنها الگویی برای کشور است و کاری که مردم در اجرای این طرح انجام دادند، نمایشی از هوشمندی، همدلی و اراده ملت بود که چشم دنیا را خیره کرد تا جایی که دشمنان قسم خورده ایران مجبور شدند، ملت ایران را تحسین کنند.

وی افزود: با این همراهی مردم، امروز اقتدار ملی ما در عرصه منطقه ای و جهانی به خاطر این همدلی ده ها برابر چهار ماه قبل است.