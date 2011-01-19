مدیریت واحد فرهنگی در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری ظهر چهارشنبه در نشست کانونهای مساجد استان افزود: استان گلستان به دلیل هم مرز بودن با کشور ترکمنستان و تلاش های دولت آن در این بخش، باید به نوعی برنامه های فرهنگی اجرا شود تا جوابگوی برادران اهل سنت استان نیز باشد.

وی، مدیریت فرهنگی مساجد را مشکل کل کشور دانست و افزود: تمام نهادها و سازمان های مرتبط با مسجد(بسیج، اوقاف، سازمان تبلیغات و ارشاد) باید با هم هماهنگ باشند و یک مدیریت واحد را در آن پیاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، با نامطلوب خواندن وضع مساجد در حال حاضر، خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایه گذاری های زیاد در این بخش، ستاد عالی کانون های مساجد باید عهده دار مدیریت این کار شود.

وی افزود: تا زمانی که به یک مدل مدیریتی در سطح فرهنگ مساجد دست پیدا نکنیم، به ارزش های خودمان نمی رسیم.

منتظری گفت: اگر مدیریت فرهنگی مساجد ایجاد شود و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد، بسیاری از مسائل حل و اختلاف سلیقه به یک وحدت رویه مبدل می شود.

وی ادامه داد: مسئولان ستاد عالی باید نشست مدیران فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور را سالی یک بار برگزار کنند و نشست خود را به موضوع کانون های مساجد اختصاص دهند.

به گفته وی، مدیران کل ارشاد اسلامی استان ها همچون اتاق فکری رایگان هستند و باید از آنها برای ترسیم افق پیش رو استفاده کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان، در خصوص مساعدت مالی استاندار به کانون ها، گفت: در بسته فرهنگی سفر سوم رئیس جمهور به استان، به این بخش پرداخته شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کانون های مساجد، کارهای زیربنایی و بزرگی انجام می شود، افزود: همه مردم تصویر روشنی از عمق این تحول ندارند.

منتظری، به هیئت بازرسی ستادعالی کانون های مساجد کشور پیشنهاد کرد: نمایشگاه سالانه دستاوردهای کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور را در تهران برگزار کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: حضور بازرسان ستاد عالی کانون های مساجد در استان گلستان، منشأ خیر و برکت و فرجام و اسباب ارتقای سطح کمی و کیفی کانون های فرهنگی هنری مساجد را رقم بزند.