هوای تهران همچنان ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی با اعلام این خبر افزود: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح امروز گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا 185 و آلاینده اصلی هوا ذرات معلق دارای قطر کمتر یا مساوی 5/2 میکرومتر است.

وی افزود: در این شرایط کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند و افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت طولانی یا سنگین در هوای آزاد خودداری کنند.

ندافی گفت: به عموم مردم نیز توصیه می‌کنیم فعالیتهای طولانی یا سنگین در هوای آزاد را حتی‌الامکان کاهش دهند.