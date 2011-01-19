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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۶

هوای تهران همچنان ناسالم است

هوای تهران همچنان ناسالم است

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: با توجه به گزارشهای دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای تهران هم اکنون در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی با اعلام این خبر افزود: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح امروز گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا 185 و آلاینده اصلی هوا ذرات معلق دارای قطر کمتر یا مساوی 5/2 میکرومتر است.

وی افزود: در این شرایط کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی هستند و افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت طولانی یا سنگین در هوای آزاد خودداری کنند.
 
ندافی گفت: به عموم مردم نیز توصیه می‌کنیم فعالیتهای طولانی یا سنگین در هوای آزاد را حتی‌الامکان کاهش دهند.
کد مطلب 1236053

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