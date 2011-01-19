نشست استانبول را باید به فال نیک گرفت/ اعتماد سازی را دنبال می کنیم

محمد مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درگفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه در آستانه نشست گروه 1+5 در استانبول هستیم، گفت: دستور کار این جلسه نگرانی های مشترک دو طرف اعلام شده و ایران در صدد است با شفاف سازی و برطرف کردن نگرانی های طرف غربی در رابطه با برنامه هسته ای ایران فضای اعتماد سازی بیشتری را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه غرب پیش از این اعلام کرده بود ایران برنامه هسته ای خود را به سمت نظامیگری پیش می برد، گفت: ابتکار خوبی که اخیرا از سوی وزارت خارجه با دعوت از جمعی مسئولان برای بازدید از سایت های هسته ای ایران انجام شد حرکت بسیار خوبی در جهت رفع نگرانی های غرب نسبت به ایران بود و نشان می دهد که فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز است.

وی پیش بینی کرد نشست 1+5 با ایران در استانبول نتیجه مشخصی در بر نداشته باشد چرا که شیوه غربی ها در برخورد با برنامه هسته ای ایران همواره این بوده که به دنبال اهداف سیاسی خود هستند و هیچ گاه به دنبال شفاف سازی در مسائل هسته ای ایران نبوده اند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه این نشست ها پس از یک سال و نیمه وقفه در مذاکرات انجام شده است افزود: این نشست را می توان به فال نیک گرفت چرا که مذاکرات دوباره آغاز شده است.

شهریاری یادآور شد: متاسفانه غرب به دنبال سیاست ایران هراسی در منطقه و تهدید کشورهای منطقه بوده است و از طرف دیگر توسعه قدرت سیاسی اقتصادی و نظامی ایران در منطقه نگرانی هایی را برای آنان ایجاد کرده و از این سو به دنبال آن هستند که روند توسعه و پیشرفت ایران را با وقفه مواجه کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیان اینکه گروه 1+5 در این نشست به دنبال چه اهدافی است، گفت: غرب در یک برنامه بلند مدت می خواهد از تمام توان خود برای توجیه افکار عمومی استفاده کند به این معنا که آنان به دنبال مطرح کردن این موضوع هستند که برنامه هسته ای ایران به دنبال نظامیگری در منطقه است.

وی با بیان اینکه ایران در نشست موضوع اعتماد سازی را دنبال می کند، گفت: ایران اعلام خواهد کرد که برنامه هسته ای اش به هیچ وجه نظامی نیست.