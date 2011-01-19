به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی شنبه شب در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با یکدیگر دیدار می کنند. این پنجمین دیدار پیاپی دو تیم در این مرحله از رقابت‌هاست.

روزنامه "کره تایمز" در تحلیل خود در خصوص این دیدار نوشت: کره جنوبی پس از اینکه در گروه سوم رقابت‌ها دوم شد با تیم سرسخت ایران در مرحله یک چهارم نهایی دیدار خواهد کرد.

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: ایران را شاید بتوان ترسناک‌ترین حریف کره جنوبی در فوتبال آسیا برشمرد. این دو تیم تا به حال چهار بار در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند که سهم هر تیم دو پیروزی بوده است.