پنجشنبه ها همچنان خبرساز/ زنگهایی که دیگر به صدا در نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر، آموزش و پرورش و مدارس در هفته جاری اخبار مختلفی در حوزه برنامه ریزی درسی، مدارس خارج از کشور، فضاهای آموزشی و...داشت که در ادامه می خوانید.

تعطیلی "پنجشنبه"ها همچنان خبرساز

پس از سخنان معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص تعطیلی پنجشنبه مدارس ابتدایی و تکذیب آن از سوی مرکز اطلاع رسانی این وزارتخانه این بار حمیدرضا حاجی بابایی از امکان تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه و تقسیم شدن ساعات درسی آن در روزهای دیگر خبر داد.

البته آقای وزیر روی این نکته هم تاکید کرد که اجرای این طرح بستگی به تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد و هنوز در حد یک طرح کارشناسی است.

دانش آموزان ابتدایی باید منتظر بمانند تا اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این طرح را کارشناسی کرده و در این باره تصمیمگیری کنند.

توزیع شیر در مدارس همچنان در اما و اگرها

توزیع شیر در مدارس کشور امسال با حاشیه های مختلفی روبرو شده که انگار قصد تمامی ندارد. پس از تعویق سه ماهه در توزیع شیر در مدارس کشور و حرف و حدیثهای فراوان درباره نحوه توزیع که برای اولین بار مدیران مدارس را مسئول مستقیم تهیه شیر از کارخانجات شیر کرده بود این بار یک کارشناس امور تغذیه عنوان کرده است که چرا به جای شیر استرلیزه بین دانش آموزان شیر پاستوریزه توزیع می کنید؟

دکتر ربابه شیخ الاسلام با هشدار در مورد کاهش توزیع شیر استریل در مدارس با هدف کم کردن هزینه های اجرای طرح شیر مدرسه گفت: این اقدام برای دانش آموزان مخاطرات بهداشتی و سلامت به همراه دارد.

وی گفته است: کاهش نسبت توزیع شیر استریل به شیر پاستوریزه و به مناقصه گذاشتن اجرای این طرح در بین واحدهای تولیدی در کنار توزیع شیر به صورت مدرسه محور (تهیه شیر از مراکز عرضه مواد غذایی با نظر مدیر آموزشگاه) و طرحهای اینچنین هرچند ممکن است تا حدودی هزینه های اجرای این طرح را کاهش دهد اما سلامت دانش آموزان را تهدید می کند.

عکس مربوط به برنامه هوای پاک در سال گذشته است

فرسوده بودن مدارس شهر تهران و استمداد طلبیدن از خیرین

"بسیاری از مدارس شهر تهران بدلیل فرسودگی بالا نیاز به تخریب و بازسازی دارند، همچنین آموزش و پرورش شهر تهران برای ساخت مدرسه با کمبود زمین مواجه است."

جملات بالا گفته های تکراری است که مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران از سالهای گذشته تا کنون در برنامه های مختلف مربوط به نوسازی و تجهیز مدارس عنوان می کنند و در انتها از خیرین و شهرداری می خواهند تا آموزش و پرورش را در این باره یاری دهند.

این بار هم رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در جمع خیرین مدرسه ساز مناطق 19 گانه تهران با اشاره به قدمت بیش از نیم قرن مدارس تهران گفت: با توجه به این سابقه خیلی از فضاهای آموزشی این شهر نیاز به بازسازی دارد.

زکریا یازرلو تاکید کرده که: "با کمک خیرین مدرسه ساز شهر تهران مشکل بازسازی و نوسازی مدارس این شهر تا حد زیادی بر طرف شده است."

معاونت پرورشی بدون سرپرست؛ بدون برنامه

بیش از گذشت یکماه از عزل علی اصغر یزدانی از معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش هنوز هیچ شخصی برای این معاونت منصوب نشده است و این در حالی است که هفته امور تربیتی هم نزدیک است.

حاجی بابایی که این هفته تنها یک برنامه خبری داشت هنگامی که مورد سئوال خبرنگاران در این باره قرار گرفت گفت:" بدنبال این بودم که در یکماه گذشته ساختار این معاونت را تغییر بدهم و سپس شخصی را معرفی کنم". این در حالی است که ساختار و دفاتر این معاونت از ابتدای احیا در سال 1385 تاکنون سه بار مورد تغییر و تحول قرار گرفته و هر روز دفاتری در این معاونت حذف یا اضافه می شوند.

همچنین وزیر آموزش و پرورش از ارائه یک پرسش بین معاونان پرورشی خبر داد و گفت: شخصا یک سئوال از تمام معاونان پرورشی سراسر کشور پرسیده ام و می خواهم آنها نظرات خود را در این باره ارائه دهند و آن سئوال این است که "احیای معاونت پرورشی یعنی چه؟"

برخی از کارشناسان آموزشی معتقدند طرح این سئوال از سوی وزیر آموزش و پرورش بدین معناست که مسئولان این وزارتخانه پس از گذشت چهار سال برنامه خاصی درباره این معاونت ندارند و نمی دانند هدف از احیای این معاونت چه بوده است.

زنگهایی که بی صدا شدند

هر سال همزمان با آغاز هفته هوای پاک، زنگ هوای پاک در مدارس کشور نواخته می شد اما امسال خبری از برنامه نمادین نواختن این زنگ نبود.

عده ای معتقدند انتقاد بی شمار رسانه ها مبنی بر نواختن زنگهای گوناگون در مدارس و بی تاثیر بودن چنین حرکتهای نمادینی موجب نواختن نشدن زنگ هوای پاک شده است.