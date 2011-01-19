به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "رایلا اودینگا" امروز چهارشنبه با ترک ابیجان گفت : هیچ پیشرفتی در جریان مذاکرات در ساحل عاج حاصل نشده است.

میانجیگری رایلا اودینگا نخست وزیر کنیا برای حل بحران سیاسی در ساحل عاج روز یکشنبه 12 دی ماه آغاز شد. وی از این مسئولیت تحت عنوان "ماموریت حمایت از دموکراسی و صدای مردم" نام برده بود.

بر اساس این گزارش، اوضاع ساحل عاج پس از اختلافات ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری 28 نوامبر 2010 به شدت بحرانی است و نگرانیهای بروز جنگ داخلی در این کشور هر روز بیشتر می شود.

گفتنی است در حال حاضر با وجود به رسمیت شناخته شدن "الحسن واتارا" از سوی مجامع بین المللی به عنوان رئیس جمهوری جدید ساحل عاج، "لوران گباگبو" رئیس جمهوری پیشین همچنان خود را پیروز انتخابات دانسته و حاضر به کناره گیری از قدرت نیست.