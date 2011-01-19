هجوم روستاییان به شهرها مهمترین دلیل آلودگی هواست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز چهارشنبه در جلسه هم اندیشی کاهش معضلات آلودگی هوای شهری گفت: ورود جمعیت روستایی به شهرهای بزرگ در زمانی که هنوز زیرساخت مناسبی برای زندگی این افراد آماده نشده آلودگی هوا را افزایش می دهد و باعث ایجاد مشکلات متعددی در آموزش، فرهنگ، سوخت مناسب و وضعیت هوا می شود.

وی افزود: پدیده آلودگی هوا مسئله ای است که بسیار درموردش صحبت شده و به عنوان امری بدیهی شناخته می شود ولی آنچه مهم است دلایل این آلودگی و رفع آنهاست.

رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران ادامه داد: اگر با برگزاری این جلسات بتوانیم در زمان اوج آلودگی، رفاهی نسبی را برای شهروندان شهرهای بزرگ ایجاد کنیم بدون شک مقدار زیادی از آلودگی هوا کاسته خواهد شد.

وی، مجلس شورای اسلامی را به عنوان مهمترین نهاد در مدیریت آلودگی هوا عنوان کرد و از مسئولان مربوطه خواست تا با بررسیهای خود وضعیت آلودگی هوا را بهبود بخشند.