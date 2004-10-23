" پانته آ بهرام " و"سيما تيرانداز" به آلمان سفر مي كنند

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين بازيگران تئاتر كه همگي زن هستند، به دعوت گروه مارلون جهت اجراي يك نمايش به كارگرداني "هلنا والد من" امروز راهي اين كشور مي شوند. مسوول ارزشيابي مركزهنرهاي نمايشي كه به تازگي از آلمان بازگشته بود ، در اين سفرهنرمندان ايراني را همراهي مي كند.

"هلنا والد من" به دعوت مدير مركزهنرهاي نمايشي ، بهمن ماه سال گذشته پس از پايان جشنواره تئاتر فجر براي انتخاب بازيگران اجراي خود يك كارگاه آموزشي (work shop ) با تعدادي از بازيگران زن تئاتر ايران برگزار كرد. بازيگراني چون شبنم طلوعي ، سپيده نظري پور ، نرگس هاشم پور ، پانته آ بهرام، سيما تيرانداز ، مهشاد مخبري و ...

اما به تازگي تركيب اين هيأت بازيگران تغيير كرد و از بازيگران سال گذشته تنها پانته آ بهرام ، سيما تيرانداز و مهشاد مخبري موفق شدند جهت تجربه همكاري با هلنا والدمن به آلمان سفر كنند.

" سپيده نظري پور " در اين باره به خبرنگار تئاتر" مهر" گفت: من بهمن ماه سال گذشته به همراه تعداد زيادي ازبازيگران زن حرفه اي تئاترايران در كارگاه آموزشي خانم "والدمن" جهت تست بازيگري شركت كرديم وتعدادي از ما توسط خانم والد من انتخاب شديم . اما امسال به طور ناگهاني ليست تغيير كرد واسامي جديد از هنرجويان و دانشجوياني هستند كه مورد لطف قرار گرفته اند !

فرهاد مهندس پور رئيس شوراي ارزشيابي مر كز هنرهاي نمايشي درپاسخ به هنرمندان حذف شده متذكر شد اسامي اين ليست جديد توسط خود خانم" والد من "انتخاب شده است و مديريت جديد نمايشي هيچ نقشي در انتخاب اسامي نداشته است. اين در حالي است كه به گفته بازيگران، در work shop سال گذشته اين كارگردان، هيچ يك ازهنرمندان جوان حضور نداشته اند.