صادرات بنزین ایران ادامه دارد/ ساخت پالایشگاه نفت با مشارکت سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود میرکاظمی در حاشیه مذاکره سفیان علاو وزیر نفت و منابع معدنی سوریه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه افزایش قیمت نفت به بیش از 100 دلار جای نگرانی ندارد، گفت: در حال حاضر رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی بهتر از اروپا است.

به گفته رئیس اوپک بهای نفت به تقاضای جهانی، رشد اقتصادی، بحران مالی، شرایط آب و هوایی و ارزش دلار در سطح جهان وابسته است.

وزیر نفت با اشاره به کاهش تولید اوپک به منظور جبران کاهش تقاضای جهانی نفت در سالهای گذشته تاکید کرد: این در حالی است که ریشه بحران مالی در جهان، صدور اسناد بدون پشتوانه از سوی برخی کشورها همچون آمریکا است.

به گفته این عضو کابینه دولت جهان از سال 1935 میلادی تاکنون شاهد چنین بحران هایی بوده و ممکن است در آینده نیز تکرار شود.

وی در خصوص پروژه مشترک ایران، ونزوئلا و مالزی مبنی بر ساخت پالایشگاه 140 هزار بشکه ای الفروقلس در سوریه که توافق آن پیشتر امضا شده است، توضیح داد: پالایشگاه جزو تعهدات قبلی است که آن را اجرا می کنیم.

میرکاظمی با تاکید بر وجود ظرفیتهای مناسب برای توسعه همکاری در زمینه انرژی میان ایران و سوریه، بیان کرد: هم اکنون ایران در زمینه تولید بنزین مورد نیاز به خودکفایی رسیده است و حتی از سه ماه پیش صادرات این فرآورده نفتی را آغاز کرده ایم.

وی با تاکید بر مشترکات زیاد ایران و سوریه در زمینه های فرهنگی و اجتماعی میان دو کشور وجود دارد، افزود: به این ترتیب گسترش روابط اقتصادی، تجاری و انرژی به سطح روابط سیاسی عملیاتی شده است.

به گزارش مهر، ترانزیت و صادرات گاز طبیعی ایران به اروپا از مسیر سوریه، ساخت پالایشگاه 140 هزار بشکه ای الفروقلس و بررسی ساخت خط لوله انتقال نفت از مسیر عراق و سوریه به اروپا از محورهای نشست دو جانبه ایران و سوریه در دمشق است.



ساخت پالایشگاه 140 هزار بشکه ای نفت خام با مشارکت سوریه، ونزوئلا و ایران موضوعی است که به این منظور پیش تر توافقی دو جانبه بین ایران و ونزوئلا برای ساخت آن پالایشگاه توسط شرکت مشترک ونیروک (شرکت مشترک نفت ایران و ونزوئلا) انجام شده بود که در صورت نهایی شدن مذاکرات امکان ساخت این واحد پالایشگاهی فراهم خواهد شد.



خوراک این واحد پالایشگاهی از 20 درصد نفت‌خام سنگین صادراتی ایران، 30 درصد نفت‌خام فوق سنگین ونزوئلا، 25 درصد نفت‌خام سنگین سوریه و 25 درصد نفت‌خام سبک سوریه تشکیل شده است که براساس برآوردهای اولیه به 2.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.



مسیرهای صادرات گاز ایران به سوریه بررسی شد

وزیر نفت و منابع معدنی سوریه در دیدار با وزیر نفت کشورمان با تاکید بر ضرورت واردات گاز از ایران، از بررسی مسیر انتقال گاز ایران - عراق - سوریه و دریای مدیترانه خبر داد.

سفیان علاو با اشاره به حمایت وزیر نفت عراق از گذشتن گاز صادراتی ایران از خاک کشورش، تصریح کرد: بنابراین در دیدار با دکتر سید مسعود میر کاظمی این مسیر بررسی شده و مورد مذاکره بیشتر قرار خواهد گرفت.

وی در تشریح چگونگی صادرات گاز ایران به سوریه اظهار کرد: در طرح صادرات گاز ایران به سوریه بخشی از گاز تولیدی ایران با خط لوله 56 اینچ با ظرفیت 110 میلیون مترمکعب در روز برای صادرات منتقل می شود.

احتمال صادرات بخشی از گاز ایران از خاک ترکیه

این عضو کابینه دولت دمشق با اشاره به اینکه از سوی دیگر ممکن است روزانه سه میلیون متر مکعب گاز از طریق خط ترکیه منتقل شود که به تدریج به 9 میلیون متر مکعب افزایش پیدا خواهد کرد، اظهار داشت: البته تحقق این امر به توان خط لوله ترکیه بستگی دارد که پیش بینی می شود تا سال 2011 میلادی اجرایی شود.

وزیر نفت و منابع معدنی سوریه در ادامه با بیان اینکه سیاست سوریه استفاده بیشتر از گاز در صنایع و کاهش مصرف نفت کوره و فرآورده های نفتی است، یادآور شد: به همین دلیل قرار است شهرکهای صنعتی همچون 'عدرا' و کارخانه های موجود در آن دارای خط لوله گاز شوند.

وی با اشاره به لزوم اجرای طرح های مشترک علمی - فناوری میان دو کشور، بر ضرورت اجرایی شدن پروژه مشترک ایران، ونزوئلا و مالزی مبنی بر ساخت پالایشگاه 140 هزار بشکه ای الفروقلس در سوریه که توافق آن پیش تر امضا شده است، تاکید کرد.