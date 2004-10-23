پيش بيني غير واقعي حمله احتمالي عليه آمريكا توسط سازمان سيا بدليل غير موثق بودن منبع آن

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روز نامه واشنگتن پست ، پانزده سپتامبر، رابرت اس. مولر رئيس اف. بي. آي و جان ايي. مك لافلين كه بعد از استعفاي جرج تنت به عنوان رئيس موقت سيا انتخاب شد درياداشتي ويژه در گزارش روزانه خود به جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درباره احتمال حمله در زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا ابراز نگراني كردند .

طبق اين گزارش، اطلاعات تازه بيانگراين مطلب است كه قبل از برگزاري انتخابات ، طرحهايي براي حمله تروريستي كه تلفات سنگيني دربرخواهد شد وجود دارد كه پيش بيني هاي قبلي در باره وقوع يك چنين حمله اي را كه ممكن است در خاك آمريكا صورت بگيرد تقويت مي كند .



مقامات اطلاعاتي در اين گزارش به بوش گفتند دلايلي وجود دارد كه نشان مي دهد طراحان اين حمله وارد خاك آمريكا شده اند.



اين اطلاعات جديد از سوي اف بي آي و ديگر سازمانها دولتي به منظور خنثي كردن نقشه هاي احتمالي قبل از انتخابات جمع آوري شده است. اين سازمانها با انجام صدها مصاحبه در حومه هاي مهاجرنشين و مراقبت شديد از حاميان مظنون به ارتباط با تروريست اين اطلاعات را كسب كردند .



اما پنج هفته بعد ازآغاز اين تلاشها ، مقامات اطلاعاتي و قضايي اعلام كردند كه آنها هيچ مدرك مستقيمي در رابطه با يك نقشه تروريستي به انتخابات آمريكا پيدا نكردند . مقامات همچنين خاطر نشان كردند كه يك منبع كليدي سيا كه خبر چنين طرح هايي راادعا كرده موثق نبوده و درباره يكي از بخشهاي مدركي كه به يك حمله احتمالي اشاره داشته ترديد دارند .



مقامات اطلاعاتي بيان داشتند كه آنها به دريافت گزارشاتي كه نشان مي دهد القاعده و هم پيمانانش مي خواهند نزديك انتخابات دوم نوامبر حملات را در آمريكا افزايش دهند،اشاره دارند و اينكه چنين گزارشهايي اززمان انفجار متروي مادريد كه در ماه مارس و قبل از انتخابات اسپانيا روي داد در جريان است .



هنوزبعد ازصدها مصاحبه و دستگيري دهها مهاجر و اقدامات پيشگيرانه ، مقامات قضايي مي گويند كه آنها قادر به كشف علائمي از يك حمله آتي در آمريكا ، شناسايي اهداف مشخص ، تاريخ يا روشهايي كه ممكن است در حمله به آمريكا از آنان استفاده شود نشدند .

