آلاینده ها آثار تاریخی اصفهان را نابود می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین یقینی ظهر چهارشنبه در اولین همایش هوای سالم شهر سالم با اشاره به اینکه آلودگی هوا از دو جهت فیزیکی و شیمیایی بر آثار تاریخی تاثیر گذار است، افزود: اختلاف پتانسیلهای حرارتی و انقباض و انبساط یک بنا در اثر گرما و سرما باعث تخریب آن می شود.

آلودگی هوا کاشی گنبدهای اصفهان را پوسته پوسته کرده است

وی پیرامون اینکه عوامل شیمیایی مثل آلاینده ها اثرات جبران ناپذیری بر آثار تاریخی اصفهان وارد می‌کنند، اظهار داشت :عوامل شیمیایی باعث ناپایداری بنا می شوند به این صورت که هم اکنون به عنوان مثال با توجه به بافت گنبدهای اصفهان که از کاشی درست شده اند می توان به ورقه ورقه شدن و پوسته شدن این کاشیها اشاره کرد که در اثر آلودگی به وجود آمده است.

قائم مقام انجمن حفاظت از میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: بناهای تاریخی همانند موجودات زنده‌ای است که باید دردشان را سریع تشخیص داد و به سرعت درمان کرد چون به غیر از این باید شاهد تخریب تدریجی آنها باشیم.

وی افزود: بارانهای اسیدی ناشی از آلودگی و ذرات ریز شن سمباده اسیدی را تشکیل می دهند که آثار تاریخی را به یغما می‌برند.

یقینی از دیگر آلاینده هایی که بر روی آثار تاریخی اثر می گذارد را سوختهای فسیلی و تراکم گاز co و همچنین گاز ازن دانست و خاطرنشان کرد: عامل اصلی مرگ آثار تاریخی آلاینده هایی است که از ترکیب نیترو‍ن کربن گوگرد و ازن ایجاد می‌کنند و کسانی که دارای فرهنگ پایین‌تری در حفظ آثار تاریخی هستند سهم بیشتری در نابودی این میراث دارند.

یقینی با اشاره به تاریخ گرانبهای اصفهان در دوران صفویه بیان داشت: اصفهان در این دوران امپراطوری معماری را در جهان داشته و ایران در این زمان سربلند ترین جوامع دنیا بوده و آثاری که اکنون از این دوران به جا مانده میراث نادری است که ما نباید از طریق آلودگی از میان ببریم.

قائم مقام انجمن حفاظت از میراث فرهنگی استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: با مدیریت درست و فرهنگ مناسب در رابطه با حمل و نقل عمومی می‌توان به برون رفت از این مشکل امیدوار بود و این زمانی میسر است که ابزار لازم و کافی برای آن وجود داشته باشد.