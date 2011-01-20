پنج جشنواره فرهنگی و هنری در استان مرکزی برپا می شود

حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: جشنواره هنرهای تجسمی با عنوان همایش کاتبان وحی و نیایش به همت کارگروه هنرهای تجسمی برگزار و در آن هنرمندان خوشنویس استان مرکزی آثار خطاطی خود را با موضوع انقلاب خلق می کنند.

جوادی با بیان اینکه در برگزاری این جشنواره دانشگاه علمی کاربردی نیز با اداره کل همکاری دارد، اظهار داشت: جشنواره موسیقی نیز برای نخستین بار با حضور گروه های موسیقی با عنوان "موسیقی حماسی" در استان برگزار می شود.

سرپرست معاونت فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: جشنواره "شعر فجر" نیز به همت کارگروه شعر و ادب برگزار شده و برگزیدگان آن به جشنواره سراسری شعر فجر که اسفند سال جاری در تالار وحدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود، اعزام می شوند.

وی افزود: جشنواره هنرهای نمایشی نیز با ساماندهی گروه های تئاتر و تعزیه، برنامه هایی را در طول دهه فجر در همه سالن های استان با مشارکت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها اجرا می کند.

جوادی در ادامه به هفته فیلم و عکس فجر اشاره کرد و گفت: در این هفته کارگروه سینمایی سمعی و بصری آثاری را که به صورت متمرکز از تهران ارسال می شود، به نمابش می گذارند.

وی برگزاری جشنواره نماز و نیایش از نگاه دوربین را پنجمین جشنواره برگزاری در دهه فجر انقلاب اسلامی و سالگرد سی و دومین پیروزی شکوهمند ایران دانست و اذعان کرد: این جشنواره نیز به صورت نمایشگاهی برگزار می شود که در آن آثار هنرمندان برتر و منتخب عکاسی استان مرکزی همراه با سایر عکاسان برجسته کشور به معرض نمایش در می آید.