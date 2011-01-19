تصویر 12 کاریکاتور؛ از لشکرکشی عثمانی تا فرار طلایی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز حکم احتمالی دادگاه حریری و قیام مردم تونس بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

مسیر قیام مردم جهان عرب؛ جلوشو بگیر!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به نگرانی و ترس مقامات جهان عرب از قیام عمومی ملتهایشان توجه دارد که در پی جلوگیری از وقوع قیامی همچون تونس در کشورهایشان هستند.

بازگشت ترکیه به لبنان؛ لشکرکشی عثمانی!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به نقش آفرینی مجدد ترکیه در تحولات لبنان برای فرونشاندن تنشها در این کشور توجه دارد.

لبنان؛ گرفتار در چنگال فتنه

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به گرفتاری لبنان در چنگال فتنه دادگاه ترور حریری توجه دارد.

بازیهای رایانه ای و سرنوشت بد کودکان!

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به سرنوشت کودکان امروزی در اثر انجام بی رویه بازیهای رایانه ای و اجتناب از ورزش کردن توجه دارد.

پرچمی که برافراشته شد

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به نتیجه دادن قیام تونس در پی خودسوزی "محمد البوعزیزی" توجه دارد که به پدیده بوعزیزی موسوم شده است.

پازل سیاسی لبنان؛ هنوز کامل نشده!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به تنشهای سیاسی در لبنان توجه دارد که همچنان اوضاع در این کشور را پرنوسان نگه داشته است.

فرار طلایی!

روزنامه المستقبل لبنان امروز به فرار خاندان "زین العابدین بن علی" رئیس جمهور مخلوع تونس از این کشور به همراه 1.5 تن طلا توجه دارد.

تونس پس از قیام؛ هیچ تغییری دیده نمی شود!

روزنامه الوطن عربستان امروز به دست نخوردن ساختار سیاسی در تونس در پی قیام مردم این کشور توجه دارد. بر این اساس، همچنان بازماندگان هیئت حاکمه تونس در راس قدرت حضور دارند.

نقش شفاف دادگاه بین المللی؛ تفرقه در لبنان!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به نقش تفرقه برانگیز دادگاه بین المللی حریری در لبنان توجه دارد.

رفراندوم جدایی!

روزنامه الحیات امروز در کاریکاتوری دیگر به نتیجه همه پرسی در سودان توجه دارد که این کشور را در معرض تجزیه قرار داده است.

سرزمین از دست رفته!

روزنامه عکاظ عربستان امروز نیز امروز در کاریکاتوری به تجزیه جنوب سودان در پی همه پرسی توجه دارد.

جهان عرب قبل و بعد از پیشرفت؛ مغزها به تدریج کوچک می شود!

الشرق الاوسط