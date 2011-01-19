بیانیه هیئت مدیره خانه تئاتر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه به این شرح است: سالها است هنرمندان تئاتر بر طبق مقررات مصوب و ابلاغ شده نهادهای قانونگذار فرهنگی به فعالیت هنری خود میپردازند. در طول این سالها با وجود اعمال سلیقه و تاویل شخصی برخی مدیران از این مقررات، هنرمندان تئاتر با منطق و متانت بر اجرای درست موازین و عدم تضییع حقوق خود تاکید داشته و ایستادگی کردهاند. نهاد صنفی خانه تئاتر پس از تاسیس در سال 1378 رسیدگی، پیگیری و استیفای حقوق اعضای خود و خانواده تئاتر را در رئوس وظایف قانونی خود قرار داده و در این زمینه از ابزارهای رایزنی و حقوقی خود بهره برده است. تئاتر هنر گفتگو است و گفتگو نخستین و بهترین راه حل مشکلات و مناقشات بشری است.
در بخش دیگری از این نامه نوشته: ما به گشودن گرهها نه با دندان که با دست میاندیشیم و به آموزههای اخلاقی بزرگان سرزمینمان باور داریم، باوری که وامیداردمان تا از مسئولان امر بپرسیم چرا در این برهه حساس فرهنگی اجرای یک نمایش با وجود داشتن مجوز رسمی از اداره شورای نظارت و ارزشیابی به طور غیرمسئولانه و بدون طرح شکایت و خارج از چارچوبهای قانونی، با ارادهای بیرون از اراده شورای نظارت توقیف و تعطیل میشود.
در ادامه این بیانیه آمده است: این اتفاق مبناها و مقررات اجرای نمایشها را زیر سوال میبرد و این نگرانی را در ذهن ایجاد میکند که این نیروی بیرون از اراده شورای نظارت زین پس میتواند دخالت و تهاجم خود را به تئاتر و هنرمندان آن گسترش دهد و زمینه فرهنگی سترگی را که هنرمندان تئاتر بنا نهادهاند ویران کند. توقیف غیرمسئولانه نمایش "هدا گابلر" و جنجالسازی در برخی وبسایتها و نشریات، تعمیم دادن نقدهای غیرکارشناسی و غیرمنصفانه به کل پیکره تئاتر، متزلزل ساختن امنیت شغلی و روحی هنرمندان تئاتر و در نهایت تضییع حقوق شهروندی همه از مصادیق روشهای فرهنگستیز و دور از تدبیر و درایتی است که میدان را برای هوچیگری غوغاسالاران باز میکند و حاصلی جز تحمیل هزینههای جبرانناپذیر به نهادهای قانونی، درگیری مسئولان نهادها با یکدیگر، آسیب دیدن پیکره فرهنگ و هنر و فرسایش نیروهای انسانی ندارد.
در بخشی از این نامه آمده: هیئت مدیره خانه تئاتر اعتقاد دارد اگر از همان آغاز مشکل نمایش هدا گابلر توسط مسئولان مربوطه از مجرای قانونی و با روشهایی عقلانی تذکر داده و برطرف میشد، بدون تردید این همه هزینه جبرانناپذیر به بار نمیآورد. هنوز هم معتقدیم گرهی را که به آسانی با دست گشوده میشود با دندان کور نکنیم و با تدبیری که شایسته خرد ایرانی است به رفع مشکل پرداخته، آرامش را به فضای تئاتر بازگردانیم.
ما به عنوان تنها نهاد صنفی تئاتر برای اعاده حیثیت و استیفای حقوق اعضای خود از رایزنی و استفاده از همه ظرفیتهای قانونی دریغ نخواهیم ورزید و با حمایت از حقوق مادی و معنوی گروههای نمایشی دارای مجوز از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
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