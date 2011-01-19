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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

سعیدلو جمعه عازم قطر می شود/ تقویت روحی ملی پوشان برای دیدار با کره

سعیدلو جمعه عازم قطر می شود/ تقویت روحی ملی پوشان برای دیدار با کره

رئیس سازمان تربیت بدنی برای همراهی تیم ملی در دیدار حساس مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های 2011 آسیا مقابل کره جنوبی روز جمعه عازم دوحه قطر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو به منظور تقویت روحی ملی پوشان و حمایت معنوی از تیم ملی یک روز پیش از دیدار با کره جنوبی راهی قطر خواهد شد. قرار است رئیس سازمان تربیت بدنی پیش از دیدار با کره جنوبی در جمع ملی پوشان حاضر شود و با بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال کشورمان گفتگو کند.

سعیدلو پیش از این در اردوی آماده سازی تیم ملی در قطر نیز در نشستی ویژه و صمیمانه بازیکنان این تیم را برای حضور قدرتمند در مسابقات جام ملت‌های آسیا شارژ روحی کرد و از پرداخت پاداش 150 سکه‌ای به شاگردان قطبی در صورت قهرمانی در جام ملت‌های 2011 آسیا خبر داد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ساعت 20:05 روز شنبه دوم بهمن ماه در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1236081

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