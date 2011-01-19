شناسایی 2300 اثر تاریخی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمدپور ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته گردشگری شهرستان بهشهر اظهار داشت: حمایت از شهرداری ها و شورای شهر، گزینه اصلی و اولویت کاری ماست چرا که اعتقاد داریم وقتی گامی برای شهرداری برداریم در واقع برای همه افراد و گردشگران اقدام کردیم.

وی خاطر نشان کرد: مازندران دارای دو هزار و 300 آثر تاریخی شناسایی شده است و از این تعداد 611 اثر در استان مازندران به ثبت رسیده است و یک اثر نیز داوطلب ثبت جهانی است.

وی با بیان اینکه، بهشهر نیز از جمله شهرهای دارای پتانسیل بالا در گردشگری است، بیان داشت: اکنون بهشهر دارای 146 اثر تاریخی شناسایی شده است که 39 اثر آن ثبت شده است.

محمد پور ادامه داد: سیاست سازمان در برون سپاری است و تمام ظرفیت های گردشگری که ظرفیت واگذاری داشته باشند به بخش خصوصی واگذار می شوند.

وی بیان داشت: در رابطه با مرمت و بازسازی بناهای تاریخی نیز، بیش از 50 درصد این مرمت ها و گاهی بیشتر از آن را انجام می دهیم و ر صورت وجود بخش خصوصی به آنان واگذار می کنیم تا در جذب گردشگر موفق عمل نمایند.



مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران بر استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی در طرح های گردشگری تاکید و آن را یک ضرورت دانست.



محمد پور، هدف از بازدید طرح های گردشگری شهرستانها را ارزیابی و بررسی پتانسیل های موجود در حوزه گردشگری عنوان کرد.



وی اضافه کرد: همه پروژه های گردشگری استان مورد توجه ماست و بایستی توجه به توسعه گردشگری در شرق مازندران را رونق بخشیم.

محمد پور گفت: مطالعه طرح های گردشگری حاشیه رودخانه ها نیز از مصوبات دور سوم هیئت دولت به مازندران است که با جدیت دنبال می شود.



وی ادامه داد: شرق مازندران به خصوص چالوس دارای ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری بالایی است که در کشور بی نظیر است و لذا باید برنامه ریزی اساسی جهت بهبود فعالیتها و خدمات دهی مناسب به گردشگران در این منطقه صورت گیرد.



فرماندار بهشهرخاطر نشان کرد: متاسفانه بهشهر با توجه به قدمت فراوان در شهرسازی و دارا بودن آثار تاریخی در معادلات برخی از مدیران دیده نشده و باید این رویکرد تغییر کند.



محمد رضا البرزی اظهار داشت: موقعیتی که بهشهر در زمینه صنعت توریسم دارد، در هیچ یک از شهرهای مازندران وجود ندارد، اما متاسفانه مغفول مانده است.