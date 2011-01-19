  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

محمدپور خبر داد:

شناسایی 2300 اثر تاریخی در مازندران

شناسایی 2300 اثر تاریخی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل گردشگری مازندران از شناسایی دو هزار و 300 اثر تاریخی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمدپور ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته گردشگری شهرستان بهشهر اظهار داشت: حمایت از شهرداری ها و شورای شهر، گزینه اصلی و اولویت کاری ماست چرا که اعتقاد داریم وقتی گامی برای شهرداری برداریم در واقع برای همه افراد و گردشگران اقدام کردیم.

وی خاطر نشان کرد: مازندران دارای دو هزار و 300 آثر تاریخی شناسایی شده است و از این تعداد 611 اثر در استان مازندران به ثبت رسیده است و یک اثر نیز داوطلب ثبت جهانی است.

وی با بیان اینکه، بهشهر نیز از جمله شهرهای دارای پتانسیل بالا در گردشگری است، بیان داشت: اکنون بهشهر دارای 146 اثر تاریخی شناسایی شده است که 39 اثر آن ثبت شده است.

 محمد پور ادامه داد: سیاست سازمان در برون سپاری است و تمام ظرفیت های گردشگری  که ظرفیت واگذاری داشته باشند به بخش خصوصی واگذار می شوند.

وی بیان داشت: در رابطه با مرمت و بازسازی بناهای تاریخی نیز، بیش از 50 درصد این مرمت ها و گاهی بیشتر از آن را انجام می دهیم و ر صورت وجود بخش خصوصی به آنان واگذار می کنیم تا در جذب گردشگر موفق عمل نمایند.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران بر استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی در طرح های گردشگری تاکید و آن را یک ضرورت دانست.

محمد پور، هدف از بازدید طرح های گردشگری شهرستانها را  ارزیابی  و بررسی پتانسیل های موجود در حوزه گردشگری عنوان کرد.

وی اضافه کرد: همه پروژه های گردشگری استان مورد توجه ماست و بایستی توجه به توسعه گردشگری در شرق مازندران را رونق بخشیم.
 
محمد پور گفت: مطالعه طرح های گردشگری حاشیه رودخانه ها نیز از مصوبات دور سوم هیئت دولت به مازندران است که با جدیت دنبال می شود.

وی ادامه داد: شرق مازندران به خصوص چالوس دارای ظرفیت ها و پتانسیل های گردشگری بالایی است که در کشور بی نظیر است و لذا باید برنامه ریزی اساسی جهت بهبود فعالیتها و خدمات دهی مناسب به گردشگران در این منطقه صورت گیرد.

فرماندار بهشهرخاطر نشان کرد: متاسفانه بهشهر با توجه به قدمت فراوان در شهرسازی و دارا بودن آثار تاریخی در معادلات  برخی از مدیران دیده نشده و باید این رویکرد تغییر کند.

محمد رضا البرزی اظهار داشت: موقعیتی که بهشهر در زمینه صنعت توریسم دارد، در هیچ یک از شهرهای مازندران وجود ندارد، اما متاسفانه مغفول مانده است.
کد مطلب 1236084

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها