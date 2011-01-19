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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

سینگ کابینه هند را ترمیم می کند

سینگ کابینه هند را ترمیم می کند

رسانه های خبری از تصمیم نخست وزیر هند برای ترمیم کابینه خود خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "مانموهان سینگ" تغییرات مورد نظر خود را عصر امروز چهارشنبه اعلام خواهد کرد.

سینگ پس از دیدار با رئیس جمهور هند در تصمیم خود برای ایجاد تغییر در کابینه جدی تر شد.

بحث ایجاد تغییر در کابینه هند پس از آن مطرح شد که سه نفر از وزیران این کشور به دلیل فساد مالی مجبور به خروج از دولت شدند.

سینگ با وجود آنکه تغییرات مثبت زیادی در هند ایجاد کرده و این کشور هم اکنون یکی از کشورهای موفق در حال توسعه به شمار می رود، اما احزاب کمونیست همواره از عملکرد دولت انتقاد می کنند .

کد مطلب 1236086

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