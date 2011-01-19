افکاری به "شور شیرین" پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم گفت: پردیس افکاری برای ایفای یکی از نقش‌های اصلی فیلم (ربابه) به گروه بازیگران پیوست و امروز چهارشنبه جلوی دوربین می‌رود.

وی ادامه داد: حدود 15 درصد ازصحنه‌های فیلم باقیمانده که امیدواریم شرایط آب و هوایی مناسب باشد و بتوانیم هرچه سریع‌تر تصاویر باقی مانده را ضبط کنیم. حدود 6 جلسه در منطقه هرسین فیلمبرداری باقی مانده و بقیه صحنه‌ها در اطراف کرمانشاه فیلمبرداری می‌شود.

اصغری در ادامه به تدوین فیلم اشاره کرد و گفت: تدوین فیلم توسط حسن ایوبی به نیمه رسیده و ظرف چند روز آینده صداگذاری فیلم توسط جهانگیر میرشکاری آغاز می‌شود. ساخت موسیقی فیلم توسط ستار اورکی آغاز شده است. ما تلاش می‌کنیم فیلم را به جشنواره فجر برسانیم اما ترجیح می‌دهیم با کیفیت مطلوب فیلم آماده و ارایه شود. امیدواریم اواخر بهمن‌ماه فیلم آماده نمایش شود.

رضا رویگری، ماه چهره‌خلیلی، حمید عمارلو، شبنم قلی‌خانی، علی کشوری، مهرداد شیرعلی، مجتبی ودودی، منوچهر امیریان، مرضیه شاملو، یاسر حمزه و کمیل سهیلی بازیگران "شور شیرین" هستند.

این فیلم به کارگردانی جواد اردکانی زندگی شهید کاوه را به تصویر می‌کشد و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته می‌شود.