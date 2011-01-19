به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدرضا یوسفی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص این کارگاه گفت: نخستین کارگاه نمایشنامه خوانی به همت کانون نمایشنامه نویسان قم و با تلاش انجمن هنرهای نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت دو ماه هر پنجشنبه با یک اجرای نمایشنامه خوانی بر اساس نمایشنامه‌های نویسندگان بومی برگزار می شود.



وی گفت: این کارگاه از اوایل دی‌ماه فراخوان شد که از میان نویسندگان بومی 16 اثر به دبیرخانه این کارگاه ارسال شده که بعد از بازخوانی نهایی 10 اثر برای اجرا معرفی خواهند شد.



یوسفی بیان کرد: در روز نخست این کارگاه در پنجشنبه 30 مهر نمایش «کاسه شکسته نذری» به نویسندگی فاطمه علیمرادی و کارگردانی صدیقه مشایخی که پیش از این جایزه نوشته برگزیده نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی استان را بدست آورده بود در ساعت 16 در خانه نمایش ماه، نمایشنامه خوانی خواهد شد.



وی افزود: حسن خوشرفتار، سمیه زاهدی، ابوالفضل بلغندر، زهرا کریمی نیک، مجتبی بیات و صدیقه مشایخی نقش خوانان این نمایش خواهند بود.



رئیس کانون نمایشنامه نویسان قم تاکید کرد: تماشای این نمایشنامه خوانی برای عموم آزاد بوده و قرار است این اجرا در حرکتی نمادین به استاد پیشکسوت تئا‌تر استان، علی تفضلیان تقدیم گردد.