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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

بهداد سلیمی:

امیدوارم با رای مردم ایران برترین وزنه بردار جهان شوم

امیدوارم با رای مردم ایران برترین وزنه بردار جهان شوم

وزنه بردار فوق سنگین ایران ابراز امیدواری کرد در انتخابات اینترنتی برترین وزنه بردار سال 2010 جهان با رای مردم ایران در جایگاه نخست قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمی که نامش به واسطه کسب دو نشان طلا در رقابت‌های جهانی آنتالیا و بازی‌های آسیایی گوانگجو در رای ‌گیری اینترنتی بهترین وزنه ‌بردار سال 2010 جهان گنجانده شده است، در این باره گفت: واقعا خوشحالم که با یاری خداوند آرزوهایم یکی پس از دیگری برآورده می شود. از اینکه در این رای ‌گیری جزو هشت وزنه ‌بردار برتر جهان برگزیده شده‌ام، بسیار خرسندم.

وی افزود: با توجه به اطلاعاتی که از این نظرسنجی کسب کرده‌ام، رقابت اصلی برای به دست آوردن عنوان بهترین وزنه‌ بردار سال 2010 جهان، بین من و وزنه ‌بردار 69 کیلوگرم چینی‌هاست که توانست در آنتالیا رکورد دنیا را بشکند اما باز هم امیدوارم مردم ایران که همواره حامی همیشگی قهرمانان‌ بوده‌اند در این رای‌ گیری شرکت کرده و این افتخار بزرگ را برای ایران به ارمغان بیاورند.

راأی ‌گیری برای انتخاب بهترین وزنه ‌بردار سال 2010 جهان تا پایان روز جمعه اول بهمن ماه جاری (21 ژانویه 2011 میلادی) ادامه دارد و پس از آن از میان هشت وزنه‌ بردار، یک نفر که اکثریت آرا را به خود اختصاص داده است در جایگاه نخست قرار می گیرد.

علاقمندان به حضور در رای گیری اینترنتی برای انتخاب بهترین وزنه بردار سال 2010  جهان به نشانی زیر مراجعه کنند:
www.iwf.net/weightlifting/bestlifters_2010.php

کد مطلب 1236097

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