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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

محرری خبر داد:

پارک علم و فناوری قم سال آینده افتتاح می‌شود

پارک علم و فناوری قم سال آینده افتتاح می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم از راه‌اندازی پارک علم و فناوری قم در سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن محرری قبل از ظهر در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری ضمن قدردانی از مشارکت و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی در هفته پژوهش در سخنانی اظهار داشت: برنامه‌ها و اقدامات در هفته پژوهش از سوی کمیته‌های تخصصی به خوبی به انجام رسید و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص نسبتا مناسب بود.

وی افزود: امیدواریم برنامه‌های هفته پژوهش با تعامل و همکاری همه نهادهای دولتی و غیردولتی هر سال پربار‌تر از سال‌های گذشته برگزار شده و بتوانیم گام‌هایی مثبت و موثر در جهت نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در جامعه برداریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم از برگزاری نخستین نمایشگاه اختراعات و سومین جشنواره دستاوردهای پژوهشی، فناوری و نوآوری استان قم خبر داد و گفت: این نمایشگاه به صورت همزمان از نهم تا دوازدهم بهمن‌ماه در مجتمع امام خمینی (ره) قم برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بیانات ارزشمند استاندار قم در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران بر‌تر استان، پس از جمع‌بندی و جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نقطه نظرات صاحبنظران در این خصوص، باید در سطوح ملی و استانی پیگیری و عملیاتی شود.

محرری همچنین تصریح کرد: پارک علم و فناوری استان قم آینده پس از فراهم آوردن همه مقدمات در اوایل سال راه‌اندازی خواهد شد که در راستای موفقیت این نهاد می‌بایست همه دانشگاه‌ها، مدارس علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی مشارکت جدی داشته باشند.

وی در پایان اظهار داشت: باید برای ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان قم نیز اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای را ترتیب دهیم، زیرا این عرصه فرصت بسیار مناسبی برای ایجاد یک حرکت علمی شتابنده خواهد بود.

در ابتدای این جلسه نیز برخی مدیران و کار‌شناسان دستگاه‌های اجرایی گزارشی از روند فعالیت‌های پژوهشی خود را ارائه کرده و بر تهیه و تدوین بانک جامع اطلاعاتی از پژوهشگران و پژوهش‌های انجام شده تأکید کردند. 

کد مطلب 1236101

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