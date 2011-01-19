به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن محرری قبل از ظهر در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری ضمن قدردانی از مشارکت و تلاش همه دستگاه‌های اجرایی در هفته پژوهش در سخنانی اظهار داشت: برنامه‌ها و اقدامات در هفته پژوهش از سوی کمیته‌های تخصصی به خوبی به انجام رسید و عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص نسبتا مناسب بود.



وی افزود: امیدواریم برنامه‌های هفته پژوهش با تعامل و همکاری همه نهادهای دولتی و غیردولتی هر سال پربار‌تر از سال‌های گذشته برگزار شده و بتوانیم گام‌هایی مثبت و موثر در جهت نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در جامعه برداریم.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم از برگزاری نخستین نمایشگاه اختراعات و سومین جشنواره دستاوردهای پژوهشی، فناوری و نوآوری استان قم خبر داد و گفت: این نمایشگاه به صورت همزمان از نهم تا دوازدهم بهمن‌ماه در مجتمع امام خمینی (ره) قم برگزار می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: بیانات ارزشمند استاندار قم در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران بر‌تر استان، پس از جمع‌بندی و جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نقطه نظرات صاحبنظران در این خصوص، باید در سطوح ملی و استانی پیگیری و عملیاتی شود.



محرری همچنین تصریح کرد: پارک علم و فناوری استان قم آینده پس از فراهم آوردن همه مقدمات در اوایل سال راه‌اندازی خواهد شد که در راستای موفقیت این نهاد می‌بایست همه دانشگاه‌ها، مدارس علمیه و مراکز آموزشی و پژوهشی مشارکت جدی داشته باشند.



وی در پایان اظهار داشت: باید برای ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در استان قم نیز اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای را ترتیب دهیم، زیرا این عرصه فرصت بسیار مناسبی برای ایجاد یک حرکت علمی شتابنده خواهد بود.



در ابتدای این جلسه نیز برخی مدیران و کار‌شناسان دستگاه‌های اجرایی گزارشی از روند فعالیت‌های پژوهشی خود را ارائه کرده و بر تهیه و تدوین بانک جامع اطلاعاتی از پژوهشگران و پژوهش‌های انجام شده تأکید کردند.