احکام روسا و معاونان جدید دانشگاه مازندران صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم احمد احمد پور، مرتضی علویان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

جهانبخش رئوف عضو هیئت علمی دانشکده شیمی نیز به عنوان معاون پژوهشی دانشگاه مازندران منصوب شد.

بر اساس حکم احمد پور، یوسف محنت فر بعنوان معاون دانشجویی دانشگاه، ماشاءاله متین فر رئیس دانشکده فنی و مهندسی

احمد جعفری صمیمی رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری و ولی اله دبیدی روشن رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه مازندران، علی اکبر ربیع نتاج، صدیقه لطفی نیز به ترتیب به عنوان روسای دانشکده الهیات و معارف اسلامی و گروه همکاری های علمی و روابط بین الملل دانشگاه مازندران منصوب شدند.

در احکام احمدپور اذعان داشت: امید است با اتکال به ذات اقدس باریتعالی و پیروی از مقام معظم رهبری و همفکری و همدلی و همکاری دانشگاهیان در ارتقای سطح کمی و کیفی و اهداف پژوهشی و آموزشی و ارتباطات علمی مؤفق و مؤید باشید.

دانشگاه مازندران بزرگترین واحد دانشگاهی استان است.