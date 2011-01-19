به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی استان که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه خراسان جنوبی سال گشته جزو بهترین‌ استان‌ ها از لحاظ ارائه خدمات به مسافران نوروزی بوده است، اظهار داشت: در این راستا باید کتابچه و دفترچه راهنمایی از کلیه موارد مورد نیاز اعم از مراکز درمانی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی استان تدوین و در اختیار مسافران نوروزی قرار گیرد.

وی برگزاری تورهای یک روزه برای مسافران را از جمله برنامه های ستاد تسهیلات نوروزی عنوان کرد و بیان داشت: همچنین بازدید مسافران از نمایشگاه ‌های محصولات، غذاهای سنتی و سوغات خاص این استان در برنامه ها گنجانده شود.

عارف پور بر آمادگی کامل ترمینال‌ها، فرودگاه ‌ها و پایانه‌ های مسافربری در استان تاکید کرد و افزود: این اماکن باید قبل از آغاز سفرهای نوروزی مشکلات را بررسی و جهت رفع آن اقدام کنند.

به گفته وی بعضی از اماکن عمومی مانند مساجد که خدمات چند منظوره ارائه می دهند، باید برای مشکل سوخت آن برنامه ریزی شود.

عارف پور با بیان اینکه خراسان جنوبی در بحث امنیت در صدر استان‌ها قرار دارد، تصریح کرد: در این زمینه مسئولین نباید از امنیت در جاده ‌ها غافل شوند و برای ثبات امنیت در جاده ها آمادگی کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی جذاب برای مسافران، انجام تبلیغات مناسب، انجام گشت‌ های نظارتی ویژه‌ از مجموعه اداری و سیستم ‌های مشترک، اعلام آمادگی کلیه نهادها و ادارات برای استفاده از مهمانسرا و اماکن خود به مسافران، برپایی ایستگاه ‌های صلواتی در میادین شهر و پیش فروش بلیط‌ های نوروزی در دستور کار این ستاد قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی بر بروزرسانی اطلاعات آماری مسافران در سطح استان تاکید کرد و افزود: آمارها از سوی ادارات و دستگاه ها به صورت دقیق و جامع به صورت روزانه به ستاد تسهیلات نوروزی و در شهرستانها به فرمانداریها ارائه شود.