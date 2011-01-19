نظارت قاطع بر تخلفات نصب انشعاب فاضلاب در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ریاضتی در نشست هماندیشی با مشاوران و پیمانکاران طرح فاضلاب تهران با تاکید بر رعایت نظم و استانداردسازی کارگاههای سطح شهر گفت: در حال حاضر طرح فاضلاب تهران با حمایت شورای شهر و شهرداریها در سطح مناطق تهران اجرا میشود، اما در برخی موارد کوتاهی پیمانکار در حفاری صحیح و یا تخریب بیدلیل معابر و فضای سبز به این اعتماد و همکاری با مدیریت شهری لطمه وارد میکنند.
مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران افزود: در برخی موارد دیده میشود پیمانکاران مبالغ مختلفی را با عنوان نصب سیفون از مردم اخذ میکنند و یا مالکان را برای واگذاری لولهکشی داخل منزل تحت فشار قرار میدهند که با این امر به طور جدی برخورد خواهد شد.
وی با تاکید بر مفاد قانونی آئیننامه شرکتهای آب و فاضلاب گفت: تمام شرکتهای فعال در طرح فاضلاب تهران از پیمانکاران توانمند و برگزیده هستند که میتوانند بسیار موثرتر و صحیحتر کار کنند؛ بیتردید موفقیت این طرح در گرو انجام با کیفیت و سریع کار با همکاری تمام عوامل اجرا است.
ریاضتی گفت: یکی از عمدهترین مشکلات، لولهکشی فاضلاب داخل منازل است که باید توجه شود انتخاب پیمانکار برای داخل منازل بر عهده مالکان است و شهروندان میتوانند به انتخاب خود پیمانکاری را برای داخل منزل انتخاب کنند.
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