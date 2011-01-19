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۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

طی 9 ماهه سالجاری؛

تصادفات درون شهری استان زنجان 30 درصد کاهش دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان از کاهش 30 درصدی وقوع تصادفات درون شهری طی 9 ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مقصود شمس آذر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در 9 ماه امسال، سه هزار و 80 فقره تصادف در درون شهر زنجان به وقوع پیوست که این رقم در مدت مشابه سال گذشته که چهار هزار و 383 فقره بود، کاهش 30 درصدی را نشان می‌دهد.
 
وی افزود: تصادفات فوتی نیز نسبت به سال گذشته هف درصد کاهش داشته است؛ به طوری که در 9 ماهه سال گذشته 58 فقره فوتی از طریق پزشکی قانونی اعلام شد که این میزان در سالجاری به 54 فقره کاهش یافته است.
 
سرهنگ شمس آذر از استمرار طرح ساماندهی موتورسیکلت سواران خبر داد و گفت: تاکنون 16 هزار و 416 فقره انواع موتور سیکلت و 2 هزار و 4 فقره خودرو در استان توقیف شده است.
 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان یکی از مهمترین علل تصادفات درون شهری در استان را عدم رعایت حق تقدم توسط رانندگان دانست و افزود: در فرهنگ غنی اسلامی، احترام به حقوق دیگران بسیار تاکید شده است که امید است رانندگان هنگام رانندگی این فرهنگ را رعایت کنند تا شاهد کاهش تصادفات باشیم.
 
کد مطلب 1236112

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