مشکل فضای فیزیکی زندانهای یزد حل می شود

بختیاری در حاشیه سفر به شهرستان طبس در جریان سفر هیئت دولت به استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس با تاکید بر برنامه ریزی جدی در راستای تامین امنیت مطلوب در همه نقاط کشور اظهارداشت: هم اکنون یکی از مهمترین اقدامات دولت در مباحث امنیتی است و وضعیت امنیت در استانهای مختلف مطلوب است.

وی ادامه داد: سفرهای هیئت دولت مایه برکت و پیشرفت مناطق مختلف دولت شده است و این مسئله به خوبی نمود یافته است.

وزیر دادگستری در خصوص نتایج بازدیدش از زندان طبس نیز گفت: زندان طبس یکی از زندانهای نمونه کشور است و می تواند به عنوان الگو مطرح شود.

بختیاری به نظم زندان طبس اشاره کرد و گفت: وضعیت این زندان مطمئنا تاثیر بسزایی در اصلاح زندانیان نیز دارد.

وی همچنین از آزادی دو نفر از زندانیان جرایم غیر عمد این زندان با تسهیلات 200 میلیون ریالی خبر داد.

وزیر دادگستری با اشاره به رویکرد فرهنگی سفرهای دور سوم هیئت دولت افزود: زندان یکی از مراکز اصلاحی است و در این سفر تلاش می کنیم مشکل تامین فضای فیزیکی این زندان برطرف شود.

وی با اشاره به قرار گرفتن یزد در حاشیه کویر افزود: این مسئله موجب شده قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر از مسیرهای این شهرستان استفاده کنند که تاکنون برای برخورد با آنها اقدامات مناسبی در طبس صورت گرفته است.

وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مسئولان و مردم برخورد قاطعانه با این پدیده صورت گیرد.