کارخانه سیمان کمتراز یک درصد هوای شیراز را آلوده می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اسد الله نیک فر بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم شصتمین سالگرد تاسیس کارخانه سیمان فارس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر گفت: طبق آمار ارایه شده از سوی مسئولین حدود 80 تا 85 درصد از آلایندگی هوای شیراز به سیستم حمل و نقل مربوط می شود.

وی با اشاره به نصب فیلتر جدید در این کارخانه تاکید کرد: این فیلتر با هزینه 20 میلیارد ریال طی 10 ماه نصب شده که با راه اندازی این فیلتر سطح آلودگی به میزان کمتر از 20 میلی گرم می رسد که یک پنجم استاندارد ملی ایران است.

مدیر عامل کارخانه سیمان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عدم تغییر در قیمت تولیدات این کارخانه نیز تصریح کرد: پس از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها حدود 10 هزار تومان به قیمت هر تن تولید اضافه شده ولی با هماهنگیهای صورت گرفته قیمت فروش سیمان فارس به هیچ عنوان افزایش نداشته که در این راستا امیدوارم مسئولین با ارایه راه حل های مناسب برای رفع مشکلات اقدام کنند.

نیک فر در ادامه سخنان خود به آخرین وضعیت جابجایی این کارخانه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه این کارخانه در محدوده کلانشهر شیراز قرار گرفته، اقدامات لازم جهت خروج این کارخانه انجام شده و سایت جدید نیز از میان 18 سایت انتخاب شد.

وی یادآور شد: با همکاری مسئولین برخی از مشکلات مربوط به برق و آب سایت جدید برطرف شده و ما امیدورایم با راه اندازی سایت جدید شاهد افزایش تولید بین سه هزار تن تا پنج هزار تن در روز باشیم.

مدیر عامل کارخانه سیمان فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به میزان تولید این کارخانه گفت: در حال حاضر تولیدات این کارخانه روزانه دو هزار تن و سالانه 700 هزار تن است و در کل مجموعه سیمان فارس خوزستان روزانه 50 هزار تن و سالانه 15 میلیون تن سیمان تولید می کند که در این راستا با فعالیت 40 کارخانه بزرگترین شرکت خاورمیانه محسوب می شود.